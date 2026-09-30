В Европе прошла масштабная полицейская облава на «Ангелов ада»

Полиция четырех стран ЕС провела операцию против байкерской группы «Ангелы ада»

Полиция Германии, Бельгии, Нидерландов и Болгарии задействовала более 2 тыс. сотрудников для проведения масштабной операции против байкерской группировки «Ангелы ада» (Hells Angels), передает РИА «Новости».

«В среду рано утром полиция и прокуратура, задействовав огромные силы – более 2000 сотрудников, – одновременно провели обыски почти в 140 зданиях в Германии, Бельгии, Нидерландах и Болгарии», – говорится в публикации газеты Bild.

Уточняется, что только в шести федеральных землях Германии в операции участвовали более 200 бойцов элитных подразделений специального назначения.

Правоохранительные органы исполняют ордера на арест свыше десяти высокопоставленных членов байкерского клуба. Всего расследование ведется в отношении более 70 подозреваемых, которые, по версии следствия, организовали европейскую сеть по отмыванию денег. Задержанным вменяют создание преступного сообщества, вымогательство, мошенничество, незаконный оборот оружия и уклонение от налогов.

Расследование в отношении группировки началось после масштабной перестрелки между байкерами и представителями турецко-ливанских криминальных кланов в Дуйсбурге в мае 2022 года. В ходе нынешней операции правоохранители намерены изъять у подозреваемых автомобили класса люкс, недвижимость, наличные, золото и другие ценности на общую сумму около 50 млн евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной этого года немецкая полиция конфисковала имущество группировки Hells Angels на сумму около 2,5 млн евро.

В прошлом году правоохранители нескольких стран при поддержке Европола задержали сотни главарей международных преступных организаций.

Летом этого года итальянские силовики ликвидировали крупную теневую финансовую сеть для отмывания криминальных доходов.