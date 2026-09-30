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    30 сентября 2026, 09:49 • Новости дня

    Reuters: Глава МИД Ирана получил ответ США по Ормузскому проливу

    Reuters: США передали Ирану ответ по деблокаде Ормузского пролива

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи получил ответ США на план по открытию Ормузского пролива, который он планирует обсудить в Тегеране.

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи получил от посредников из Катара ответ Соединенных Штатов на предложенный Тегераном план, передает РИА «Новости».

    Документ предполагает снятие морской блокады и ограничений на экспорт нефти в обмен на открытие Ормузского пролива на семь дней. Ожидается, что министр обсудит полученную информацию в Тегеране в среду.

    Ранее Аракчи заявлял о передаче американской стороне семидневного плана, однако президент США Дональд Трамп отверг это предложение. Несмотря на позицию американского лидера, Иран продолжал ждать окончательного ответа через посредников. «Аракчи во вторник вечером встретился в Дохе с катарскими посредниками и получил ответ США на предложение, обсудит его в среду в Тегеране», – цитирует агентство свой источник.

    Основные разногласия сторон касаются последовательности шагов в рамках предложенного плана. Из-за конфликта между Ираном и США судоходство через Ормузский пролив практически остановилось, что привело к росту цен на топливо в большинстве стран, так как это ключевой маршрут поставок нефти и сжиженного природного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран передал Вашингтону семидневный план открытия Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп ранее отверг данную инициативу.

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил о готовности Исламской Республики к любому развитию событий.

    27 сентября 2026, 13:57 • Новости дня
    КСИР захватил второй подводный дрон США в Ормузском проливе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иранские военные захватили американский автономный подводный аппарат Remus 600, который вел шпионскую деятельность в Ормузском проливе.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции перехватили американский автономный подводный аппарат Remus 600 в Ормузском проливе, передает ТАСС.

    «Бойцы ВМС КСИР в ходе сложной операции с использованием средств радиоэлектронной борьбы и разведданных смогли перехватить передовой дрон ВС США, который вел шпионскую деятельность в Ормузском проливе. Подводный аппарат типа Remus 600 взят в качестве трофея и находится в распоряжении специалистов для извлечения информации», – говорится в заявлении иранских военных.

    Отмечается, что это уже второй подобный беспилотник Соединенных Штатов, который оказался в руках иранских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября иранские военные захватили у Ормузского пролива американский подводный беспилотник Dive-LD.

    Данный аппарат предназначался преимущественно для ведения разведки под водой.

    Позже Корпус стражей исламской революции уничтожил над Персидским заливом разведывательно-ударный дрон США MQ-9.

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    29 сентября 2026, 11:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил заявление Ирана о готовности выйти из ДНЯО

    Военный аналитик Ермаков назвал планы Ирана выйти из ДНЯО элементом торга с США

    Эксперт объяснил заявление Ирана о готовности выйти из ДНЯО
    @ Majid Asgaripour/WANA/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Заявления Ирана о возможном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) – не сигнал о реальных намерениях, а скорее элемент переговорной стратегии Тегерана в отношениях с США. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал эксперт по стратегическим вооружениям Александр Ермаков. По его оценкам, принятие проекта лишь легитимизирует возможные силовые действия со стороны Израиля и Штатов.

    «Заявления Ирана о возможном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) следует рассматривать как часть дипломатической политики Тегерана», – считает Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам.

    По его мнению, такая риторика – элемент переговорной стратегии Исламской республики в отношениях с США. «Даже при отсутствии прямых переговоров стороны ведут опосредованный обмен сигналами. Схема выглядит так: Иран выдвигает предложения, и если прогресса нет, усиливает давление, в том числе с помощью угроз», – пояснил аналитик.

    Как полагает Ермаков, в ближайшее время до практического рассмотрения вопроса выхода из ДНЯО дело едва ли дойдет. «Да, в Иране есть радикальные силы, которые еще до конфликта с США выступали за создание ядерного оружия. Но эти группы даже сейчас не обладают всей полнотой власти», – рассуждает спикер.

    Кроме того, добавил он, выход из ДНЯО фактически легитимизировал бы любые силовые действия в отношении Ирана. «Страна тем самым подтвердит опасения Израиля и США относительно военной составляющей иранской ядерной программы. При таком сценарии еврейское государство и Штаты интенсифицируют военные действия, чтобы нанести максимальный практический урон Исламской республике», – уточнил эксперт.

    При этом сам по себе выход из Договора не приблизит Иран к созданию ядерного оружия, подчеркнул Ермаков. «Голосование в парламенте, как и наличие или отсутствие документа не влияет на техническую сторону вопроса. Для реального прогресса в этой сфере требуется масштабная и длительная работа», – заключил он.

    Ранее в парламенте Ирана подготовили законопроект о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом сообщил заместитель спикера меджлиса Али Никзад. По его словам, сейчас инициатива изучается, в том числе с точки зрения международных последствий. Документ вынесут на пленарное заседание с пометкой о чрезвычайной важности, и депутаты должны будут его рассмотреть в тот же день, уточнил он.

    Никзад заявил, что Тегеран не доверяет Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и его нынешнему руководителю Рафаэлю Гросси. Спикер иранского парламента обвинил главу МАГАТЭ в том, что тот совершает лишь «поверхностные» визиты на ядерные объекты Ирана и публикует негативные отчеты.

    Он напомнил, что в сентябре 2025 года Исламская республика приостановила сотрудничество с агентством. По его мнению, такое решение пошло стране на пользу. «Неужели у нас есть хоть какая-то надежда на то, что генеральный директор МАГАТЭ или те, кто там сидят, окажут нам содействие в сфере ядерной энергетики? Разумеется, нет», – сказал Никзад.

    По данным, которые глава МАГАТЭ приводил в мае, Иран располагает примерно 440 кг урана, обогащенного до уровня 60%. Однако это еще не дотягивает до уровня оружейного урана. На минувшей неделе глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал необоснованными утверждения, что Тегеран находится на грани создания ядерного оружия. «Иран является членом ДНЯО с 1970 года и заявляет, что его ядерная программа является мирной», – подчеркнул дипломат.

    В свою очередь иранский президент Масуд Пезешкиан допустил, что Тегеран может отказаться от высокообогащенного урана в случае достижения договоренностей с США. Он также опроверг планы Ирана по созданию ядерного оружия. «В рамках международного права, на основе Договора о нераспространении ядерного оружия, мы будем соблюдать все, что от нас требуется», – сказал Пезешкиан.

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    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

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    28 сентября 2026, 08:08 • Новости дня
    Иранская крылатая ракета ударила по кораблю ВМС США в Ормузском проливе

    NBC: Восемь морских пехотинцев США пострадали при атаке в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    Восемь морских пехотинцев США получили травмы две недели назад в результате удара иранской крылатой ракеты по американскому кораблю в Ормузском проливе.

    Инцидент произошел 14 сентября, пишет NBC со ссылкой на трех американских чиновников. Военные надышались дымом и, вероятно, получили черепно-мозговые травмы.

    В настоящее время все пострадавшие вернулись на службу, отмечает РИА «Новости».

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран через посредников передал Вашингтону семидневный план по открытию Ормузского пролива, однако президент США Дональд Трамп отверг это предложение. Иран продолжает ждать окончательного ответа от США, несмотря на заявление американского лидера.

    В середине июня США и Иран подписали меморандум для начала мирного процесса, но через три недели конфликт обострился после того, как Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах коммерческих судов в Ормузе. Сейчас свободный проход судов через пролив не осуществляется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп отверг иранское предложение по Ормузскому проливу.

    В пятницу Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США.

    В начале месяца Трамп объявил о восстановлении поставок нефти через Ормузский пролив.

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    27 сентября 2026, 16:47 • Новости дня
    Иранские военные атаковали 19 судов в Ормузском проливе

    Tекст: Ольга Иванова

    Иранские военные атаковали 19 торговых судов, пытавшихся нелегально пересечь Ормузский пролив за последние двое суток, опровергнув заявления Дональда Трампа о контроле над судоходством.

    Вооруженные силы Ирана за последние двое суток атаковали 19 торговых судов, пытавшихся незаконно пройти через Ормузский пролив, передает РИА «Новости».

    «Вооруженные силы Ирана за две последние ночи нанесли удары по судам, пытавшимся незаконно пройти через Ормузский пролив. Согласно расследованию агентства, прошлой ночью удары были нанесены по семи судам, а позапрошлой ночью – еще по 12 судам», – говорится в сообщении агентства Fars.

    В публикации отмечается, что слова президента США Дональда Трампа о полном контроле американских сил над судоходством в проливе не соответствуют действительности. Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял о передаче Вашингтону семидневного плана по открытию Ормузского пролива, однако Трамп отверг это предложение.

    Ситуация обострилась после того, как в середине июня США и Иран подписали меморандум для заключения мирного соглашения. Спустя три недели Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах коммерческих судов, что привело к возобновлению обмена ударами и остановке свободного прохода судов через пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США Дональд Трамп отверг семидневный план Тегерана по открытию Ормузского пролива.

    В августе глава Белого дома заявил о полном контроле ВМС США над этой акваторией.

    В июле Корпус стражей исламской революции остановил шесть торговых судов после предупреждения.

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    28 сентября 2026, 20:29 • Новости дня
    Парламент Йемена объявил всеобщую мобилизацию для борьбы с хуситами
    Парламент Йемена объявил всеобщую мобилизацию для борьбы с хуситами
    @ IMAGO/Hamza Ali/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палата представителей Йемена поддержала объявление всеобщей мобилизации для противодействия хуситам. Обращение главы Руководящего президентского совета Рашада аль-Алими рассмотрели на заседании в дистанционном формате, заявили в йеменском Минобороны.

    Решение вступает в силу после оглашения. Конкретный срок его действия не установлен: мобилизация продлится до устранения обстоятельств, которые стали причиной ее объявления, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерства обороны страны.

    Отмечается, что йеменский парламент не проводил заседаний на протяжении многих лет. В законодательный орган входят в том числе депутаты с территорий, находящихся под контролем хуситов, которые лишены возможности участвовать в работе палаты.

    Ранее глава Руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими призвал сограждан вступать в ряды армии для противостояния хуситам. Он заявил о намерении властей вернуть контроль над территориями, удерживаемыми хуситами, и обвинил группировку в новой эскалации как внутри региона, так и за его пределами.

    Руководящий президентский совет подтвердил поддержку Арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Он также призвал политические силы объединиться и согласовать свои действия.

    Хуситы захватили Сану в сентябре 2014 года. С тех пор в Йемене фактически существуют два центра власти. Международно признанное правительство контролирует преимущественно юг и восток страны, а хуситы удерживают столицу и большую часть северных и западных территорий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца силы Йемена отразили наступление хуситов на Мариб.

    Две недели назад мятежники заявили о захвате в плен 800 бойцов на юго-востоке страны.

    В начале месяца хуситы сообщили о взятии под контроль более 5 тыс. квадратных километров территории Йемена.

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    29 сентября 2026, 15:23 • Новости дня
    Армия Ирана объявила награду за захват американских солдат

    Армия Ирана заявила о выплатах 40 тыс. долларов за пленение солдат США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранская армия пообещала выплатить около 40 тыс. долларов за пленение американского солдата в случае наземного вторжения США.

    Вооруженные силы Ирана пообещали значительное денежное вознаграждение гражданам страны за захват американских военнослужащих в случае сухопутной операции, передает ТАСС. Представитель армии генерал Мохаммад Акраминия озвучил условия получения выплат.

    «Каждый иранец, который предоставит тело или пленит американского солдата, вторгнувшегося на территорию Ирана, получит награду в 50 млрд риалов (эквивалентно примерно 20 тыс. долларов), а если это сделает женщина, то награда будет в два раза больше – 100 млрд риалов (эквивалентно примерно 40 тыс. долларов)», – заявил Акраминия.

    Генерал также подчеркнул, что аналогичные выплаты могут быть рассмотрены и для жителей других стран региона за подобные действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе командование вооруженных сил Ирана пообещало выплачивать крупные премии за пленение американских солдат.

    Позже официальный представитель армии республики Мохаммад Акраминия заявил о переходе страны к наступательной военной доктрине.

    В сентябре Тегеран получил разведывательные данные о подготовке Вашингтона к новой атаке.

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    29 сентября 2026, 09:38 • Новости дня
    Меджлис Ирана намерен рассмотреть срочный выход из ДНЯО
    Меджлис Ирана намерен рассмотреть срочный выход из ДНЯО
    @ farsna

    Tекст: Игорь Иножарский

    Меджлис (парламент) Ирана рассмотрит законопроект о срочном выходе страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил вице-спикер парламента Али Никзад.

    По словам Али Никзада, Иран не доверяет Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и его нынешнему директору Рафаэлю Гросси. Как утверждает вице-спикер, глава агентства проводит лишь «поверхностные инспекции» и представляет «негативные отчеты» об Иране, сообщает иранское агентство Fars.

    Проект закона о срочном выходе из ДНЯО будет рассмотрен парламентом в день его официального внесения. Никзад добавил, что Меджлис также изучит международные аспекты этого шага.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Дональд Трамп предложил Ирану экономические льготы в обмен на уступки по ядерной программе. В субботу США и Китай согласовали общую позицию по иранской ядерной проблеме. В пятницу президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности страны отказаться от запасов обогащенного урана.

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    30 сентября 2026, 02:27 • Новости дня
    Axios: Переговоры США и Ирана зашли в тупик
    Axios: Переговоры США и Ирана зашли в тупик
    @ Christian Ohde/imago stock people/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Попытки катарских посредников добиться дипломатического прорыва в отношениях между США и Ираном на этой неделе не принесли существенных результатов, поскольку ни одна из сторон не готова идти на уступки, о чем сообщили три источника, знакомых с ходом переговоров.

    Тупиковая ситуация укрепляет обе стороны во мнении, что вероятность возобновления военного конфликта возрастает. Американские чиновники полагают, что после промежуточных выборов президент Трамп может отдать приказ о начале полномасштабных боевых действий. Представители Катара намерены продолжать усилия, однако все больше разочаровываются в позиции обеих сторон, сообщили два источника портала Axios.

    Катарский посредник Али аль-Тавади провел многочасовые встречи в Нью-Йорке с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, а затем в Вашингтоне с посланником президента США Джаредом Кушнером. В переговорах также участвовал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Обсуждался компромиссный план, предполагающий снятие морской блокады с Ирана в обмен на ядерные уступки. Несмотря на первоначальный оптимизм Белого дома, ситуация зашла в тупик.

    «Переговоры застряли. Иранцы просят то, что США не могут принять, а США считают, что побеждают, поэтому нет необходимости в компромиссах», – сообщил источник портала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран передал США семидневный план открытия Ормузского пролива, но президент США отверг его. Министр Аракчи заявил, что Иран готов воевать и договариваться с США.

    Аракчи вслед за Трампом категорически отверг данные СМИ об уступках.

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    30 сентября 2026, 11:33 • Новости дня
    Ирак объявил о завершении миссии коалиции США
    Ирак объявил о завершении миссии коалиции США
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди объявил о завершении миссии международной коалиции во главе с США, подчеркнув переход Багдада к самостоятельному обеспечению безопасности.

    Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди официально сообщил о завершении деятельности международного альянса во главе с США на территории государства, передает ТАСС.

    «Миссия международной коалиции в Ираке завершилась победой, и теперь мы должны сохранить ее наследие. Начинается новый этап – этап суверенного Ирака», – заявил глава правительства в ходе торжественных мероприятий, посвященных Дню суверенитета.

    Политик также отметил, что вывод сил коалиции не означает окончания борьбы с терроризмом. Багдад теперь будет самостоятельно отвечать за безопасность и стабильность в стране. При этом сотрудничество с участниками альянса продолжится, включая обмен технологиями для обеспечения внутренней безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американские военные завершили вывод личного состава с авиабазы в Эрбиле.

    В конце августа власти Ирака отвергли идею сохранения части сил международной коалиции в стране. Позже союзники передали иракским вооруженным силам все военные базы.

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    28 сентября 2026, 03:16 • Новости дня
    В Британии связали задержанных у базы ВВС с Ираном

    Sky News: В Британии ищут связь задержанных у базы ВВС с Ираном

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецслужбы Британии проверяют возможную причастность Ирана к инциденту возле базы военно-воздушных сил Фэрфорд, где размещены американские бомбардировщики, сообщают британские СМИ.

    Британская контртеррористическая полиция начала проверку возможной причастности Ирана к инциденту возле базы ВВС Фэрфорд, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

    В материале не уточняется, на чем именно основываются подобные подозрения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне полиция задержала нескольких подозреваемых в незаконном обороте взрывчатки возле военного аэродрома Фэрфорд.

    Весной на эту базу прибыл американский стратегический бомбардировщик B-1.

    Министерство обороны Британии подтверждало использование местной инфраструктуры для проведения специальных оборонительных операций против Ирана.

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    27 сентября 2026, 23:08 • Новости дня
    Аракчи: Иран готов воевать и договариваться с США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран готов к любому развитию событий в отношениях с Вашингтоном, включая новый военный конфликт, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

    «Мы полностью готовы, если начнется новый виток агрессии. Мы выстоим любую агрессию, даже если это будет война судного дня. В то же время мы готовы и к дипломатическим переговорам. Выбор за президентом Трампом», – сказал министр в интервью телеканалу NBC, передает РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что вероятное возобновление американской агрессии не принесет Вашингтону никаких результатов. По его словам, новый военный конфликт станет таким же безрезультатным, как и предыдущие попытки давления.

    Тегеран согласен на дипломатическое разрешение ситуации исключительно при условии принятия Вашингтоном иранского плана из семи пунктов.

    Напомним, Иран передал США семидневный план открытия пролива.

    Президент США Дональд Трамп отверг план Тегерана по открытию Ормузского пролива.

    До этого американские спецпосланники провели встречу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи для обсуждения сделки.

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    29 сентября 2026, 15:48 • Новости дня
    Неизвестный снаряд поразил торговое судно в Ормузском проливе

    UKMTO: Неизвестный снаряд поразил торговое судно в Ормузском проливе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экипаж морского торгового судна успешно ликвидировал возгорание на борту после попадания неопознанного боеприпаса в акватории Ормузского пролива, сообщило Управление морских торговых операций Британии (UKMTO).

    UKMTO зафиксировало нападение на гражданский флот в Ормузском проливе. Инцидент произошел вечером 28 сентября. «UKMTO получила от третьей стороны сообщение о том, что судно подверглось удару, как предполагается, неизвестного снаряда при прохождении через Ормузский пролив, в результате чего произошел пожар», – говорится в официальном сообщении ведомства, которое передает РИА «Новости».

    Специалисты уточнили, что команда корабля оперативно и успешно справилась с огнем. Моряки совершенно не пострадали, а транспортное средство благополучно продолжило следовать по заданному маршруту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 сентября в Ормузском проливе неизвестный снаряд также атаковал торговое судно. Несколькими днями ранее в этой же акватории загорелся обстрелянный танкер.

    В середине сентября Управление морских торговых операций Британии уже сообщало о попадании снаряда в другой корабль.

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    28 сентября 2026, 14:38 • Новости дня
    Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти по атакованному трубопроводу

    Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти по трубопроводу «Восток – Запад»

    Tекст: Мария Иванова

    Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти с использованием нефтепровода «Восток – Запад», работа которого была приостановлена после ударов беспилотников.

    Государственная компания Saudi Aramco на прошлой неделе испытывала работу трубопровода «Восток – Запад» перед возобновлением экспорта, сообщает Bloomberg.

    Прокачка нефти по нефтепроводу была приостановлена после нескольких ударов по нему 11 сентября. МИД королевства позже заявлял, что удары были нанесены запущенными из Ирака беспилотниками, отмечает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлый вторник Саудовская Аравия возобновила работу атакованного нефтепровода.

    В начале месяца удары по Саудовской Аравии остановили работу ключевого нефтепровода.

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    28 сентября 2026, 17:03 • Новости дня
    Нетаньяху опроверг получение от Египта предупреждений об атаке ХАМАС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не получал от Египта предупреждений об атаке ХАМАС 7 октября 2023 года, и поручил подать иск о клевете в связи с публикациями в СМИ.

    Нетаньяху отверг информацию о том, что Египет предупреждал Израиль об атаке ХАМАС. Он подчеркнул, что не встречался и не разговаривал с бывшим главой египетской разведки Аббасом Камелем в месяцы, предшествовавшие нападению, и не получал предупреждений от израильских спецслужб, передает РИА «Новости».

    Ранее The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на египетских официальных лиц, что Египет якобы трижды предупреждал Израиль о готовящейся атаке. По данным газеты, звонок главы египетской разведки был одним из множества предупреждений, которые не были восприняты всерьез израильским руководством.

    Нетаньяху считает, что подобные сообщения появляются с целью обвинить его в событиях 7 октября. В начале сентября газета Haaretz также опубликовала расследование, в котором говорилось, что президент ОАЭ предупреждал израильского премьера за полторы недели до атаки, и Нетаньяху уже поручил подать иск о клевете против этого издания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал разногласия с Дональдом Трампом по сделке с ХАМАС.

    В феврале он пообещал предотвратить наращивание военной мощи Египтом.

    В конце прошлого года Дональд Трамп пообещал Нетаньяху поддержать новые удары по ХАМАС при невыполнении соглашения.

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    29 сентября 2026, 17:23 • Новости дня
    Италия вывела свои войска из Ирака

    Италия завершила 12-летнее военное присутствие в Ираке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Италия завершила вывод своих вооруженных сил из Ирака, положив конец 12-летнему военному присутствию в этой стране, сообщил министр обороны Гуидо Крозетто.

    Министр заявил, что присутствие итальянских вооруженных сил в Ираке завершилось с возвращением последних военнослужащих, которые занимались вывозом и перемещением материально-технических средств, передает РИА «Новости».

    Крозетто добавил, что итальянские военные в течение 12 лет участвовали в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России), обеспечении безопасности страны, а также подготовке иракских вооруженных сил и сил безопасности Иракского Курдистана.

    При этом завершение военного присутствия не приведет к прекращению отношений Италии с Ираком, сотрудничество будет продолжено в формах подготовки, обмена опытом и развития возможностей иракской армии.

    Отмечается, что основная часть контингента покинула Ирак к марту 2026 года, а в последние недели там оставались лишь те, кто отвечал за логистику. Два итальянских карабинера останутся в Ираке в рамках миссии ЕС EUAM Iraq.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Захарова сравнила главу Минобороны Италии с Гитлером и Муссолини.

    В прошлом месяце экс-министр обороны Украины стал советником Крозетто.

    Летом Минобороны Италии опровергло причастность России к взрыву на заводе под Римом.

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