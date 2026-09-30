Соцфонд раскрыл средний размер пенсий в новых регионах

СФР: Средняя пенсия в новых регионах России составила 25,7 тыс. рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Средний размер страховой пенсии в четырех новых субъектах страны достиг 25,7 тыс. рублей в 2026 году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение фонда.

Выплаты пенсионерам в этих регионах повышались трижды за год: на 7,6% в январе, на 6,8% в апреле и затем в августе.

С начала года было выдано свыше 14 тыс. сертификатов на материнский капитал, и граждане стали использовать их на 60% чаще по сравнению с сентябрем прошлого года.

Единое пособие, являющееся одной из самых востребованных мер поддержки, назначили на 126 тыс. детей до 17 лет и 3,2 тыс. беременных женщин. Кроме того, с 2025 года реабилитацию и лечение в центрах Соцфонда прошли 1,4 тыс. участников спецоперации из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Для них предусмотрены дополнительные льготы, включая оплату проезда и сопровождения близких.

В августе средний размер пенсии по всей России превысил 25,4 тыс. рублей.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказывала о назначении федеральных выплат более 1,5 млн жителей новых регионов.

Правительство выделило почти 3,9 млрд рублей на поддержку граждан в этих субъектах.