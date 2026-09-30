Европейский газ резко подешевел до 800 долларов

Стоимость газа на бирже в Европе опустилась до 800 долларов

Tекст: Мария Иванова

Биржевые цены на газ в Европе с началом последних торгов сентября опускаются на 2%, почти достигая 800 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 809,1 доллара, а к 9.00 мск показатель составил 800,5 доллара.

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составляла 819,2 доллара за тысячу кубометров. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

К новому удорожанию газа в Европе привел конфликт на Ближнем Востоке. В августе средняя расчетная цена составила 745,4 доллара за тысячу кубометров, что на 17% выше уровня июля. В начале сентября цены пробили 900 долларов, а в середине месяца ненадолго превышали тысячу долларов.

В конце августа эксперты не исключали, что зимой стоимость газа может превысить 1200 долларов из-за проблем с заполнением хранилищ. К 22 сентября средняя заполненность подземных хранилищ газа в Европе превысила 70%, но оставалась на самом низком уровне для этого дня за всю историю наблюдений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября биржевые цены на газ в Европе опустились до 850 долларов за тысячу кубометров.

В середине месяца стоимость топлива стабилизировалась ниже психологической отметки в 1000 долларов.

При этом аналитики спрогнозировали зимний скачок котировок до 1200 долларов из-за проблем с заполнением хранилищ.