США вышли из антикоррупционной организации Совета Европы

Соединенные Штаты официально покинули Группу государств по борьбе с коррупцией

Tекст: Мария Иванова

Вашингтон направил официальное уведомление о выходе из антикоррупционной организации, передает телеканал ABC News.

В Совете Европы выразили сожаление в связи с решением американской стороны и надежду на возобновление взаимодействия, отмечает ТАСС.

«ГРЕКО по-прежнему открыта для возобновления сотрудничества с Соединенными Штатами в рамках совместных усилий по предотвращению коррупции», – говорится в заявлении организации.

Группа государств по борьбе с коррупцией была создана в 1999 году для контроля за соблюдением Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Участниками объединения могут быть страны, не входящие в Совет Европы. Соединенные Штаты присоединились к ГРЕКО в 2000 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году администрация США уведомила европейские страны о прекращении участия в совместных инициативах по борьбе с дезинформацией.

В марте 2025 года Вашингтон покинул международную группу по расследованиям против России и ряда других стран.