ФАС возбудила 58 антимонопольных дел на рынке топлива

Tекст: Алексей Дегтярёв

ФАС в этом году возбудила 58 дел о нарушении конкуренции на топливном рынке, передает ТАСС.

За этот период ведомство выдало 91 предупреждение нефтяным компаниям и независимым участникам.

Большая часть выявленных нарушений приходится на независимых участников розничного рынка.

Помимо этого, в 15 регионах России заключены соглашения о стабилизации цен на топливо с независимыми операторами АЗС.

«Кроме этого, идет работа в рамках постановления правительства № 662, позволяющего органам власти регионов заключать с независимыми операторами АЗС соглашения о стабилизации цен на топливо», – говорится в сообщении ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее руководитель ФАС Максим Шаскольский сообщал о возбуждении 55 антимонопольных дел против участников топливного рынка.

В конце августа вице-премьер Александр Новак поручал профильным ведомствам усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях.

До этого антимонопольное ведомство заподозрило подмосковную сеть заправок «Трасса» в необоснованном завышении стоимости бензина.