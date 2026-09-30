Захарова раскрыла секрет обедов Лаврова на Генассамблее ООН

Захарова: Лавров обедал на ГА ООН в специальной комнате делегации

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Многие спрашивают, а как в таком режиме происходит обед... Рядом с этой комнатой находится еще одна комнатка, где и происходит обед», – рассказала Захарова радио Sputnik.

Она пояснила, что Секретариат ООН ежегодно предоставляет российской делегации собственное помещение, учитывая огромное количество запланированных встреч.

По словам представителя министерства, такая роскошь доступна далеко не каждой делегации. Благодаря этому Лавров мог обедать, фактически не отходя от рабочего места.

Кроме того, Захарова отметила, что выступление российского министра на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи вызвало широкий резонанс. Его речь внимательно изучают и цитируют на всех континентах, включая страны Латинской Америки. В частности, в Венесуэле обратили внимание на упоминание факта похищения лидера суверенного государства под надуманным предлогом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, выступление Лаврова на ГА ООН вызвало огромный интерес среди журналистов и дипломатов.

За четыре дня руководитель ведомства завершил серию из 40 двусторонних переговоров с зарубежными партнерами.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о насыщенном рабочем расписании министра на Неделе высокого уровня.