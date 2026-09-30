Житель Мелитополя получил 12 лет колонии за шпионаж

Суд в Запорожской области назначил украинскому шпиону 12 лет колонии

Tекст: Мария Иванова

Осужденный 1986 года рождения собирал данные для Службы безопасности Украины, передает ТАСС.

Детали уголовного дела раскрыли в пресс-службе Запорожского областного суда. «В марте 2022 года, связавшись с представителем СБУ, Ф. получил от него задание собирать и передавать сведения о местах дислокации подразделений, военной техники и личного состава ВС РФ», – заявили в ведомстве.

Шпион также искал информацию о местах проживания российских офицеров и горожанах, сотрудничающих с властями. Собранные сведения он передавал украинским кураторам с марта по апрель 2022 года. Мужчина намеренно не покинул Мелитополь после начала спецоперации, чтобы тайно помогать противнику.

Суд признал фигуранта виновным по статье о шпионаже. За преступление против безопасности страны ему назначили 12 лет лишения свободы. Отбывать наказание преступник будет в колонии строгого режима.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Южный окружной военный суд приговорил жителя Мелитополя к 24 годам строгого режима за государственную измену.

В июле Запорожский областной суд назначил другому горожанину 13 лет колонии за передачу координат российских войск.