Ростех представил систему защиты заводов от беспилотников

Ростех показал на минском «Иннопроме» комплексную систему защиты от БПЛА

Tекст: Мария Иванова

Госкорпорация привезла на мероприятие «Иннопром. Беларусь» уникальную экосистему для охраны предприятий, сообщает пресс-служба организации.

«Мы показываем в Минске решения, которые повышают безопасность предприятий и специалистов при различных чрезвычайных ситуациях, включая атаки беспилотников», – отметили представители компании.

Экспозиция включает три основных элемента. Первый из них представляет собой модульную пассивную защиту «Паутина». Эта пространственная сеть монтируется без сварки и способна перехватывать летящие на огромной скорости аппараты.

Также разработчики показали мобильные электроподстанции на колесных платформах для быстрого восстановления энергоснабжения при авариях.

Третьим компонентом стали модульные убежища гражданской обороны «Куб-М». Один такой контейнер площадью 25 квадратных метров вмещает до 50 человек и выдерживает фугасный взрыв при усилении бетонными блоками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре российские специалисты создали инновационную систему радиоэлектронной борьбы с беспилотниками «Жнец».

Летом госкорпорация «Ростех» наладила серийный выпуск мобильных убежищ для защиты работников предприятий от взрывов.

Ранее компания «РТ-Проектные технологии» показала модульную конструкцию «Паутина» для перехвата тяжелых дронов.