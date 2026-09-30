Суд обязал курганца вернуть 725 тыс. рублей за невыполненный капремонт

Tекст: Алексей Дегтярёв

Департамент социальной политики подал иск против местного жителя, который не провел ремонт и не представил доказательства затрат на строительные нужды, передает Ura.ru.

«Ответчиком не представлены достоверные доказательства исполнения выданного обязательства и проведения капитального ремонта жилого помещения… в связи с повреждением в результате чрезвычайной ситуации. <…> Cуд приходит к выводу об удовлетворении заявленных истцом требований в полном объеме», – говорится в решении Курганского горсуда.

В июле 2024 года мужчина подал заявление на выплату для капитального ремонта жилья, поврежденного во время наводнения. Он обязался провести работы в установленный срок и уведомить власти для повторного обследования. В августе того же года на его специальный счет перечислили 725,4 тыс. рублей.

Суд установил, что после паводка курганские власти утвердили порядок оказания мер социальной поддержки. Согласно этому документу, при несоблюдении сроков ремонта и невыполнении условий выплата подлежит возврату в областной бюджет.

Сроки продлевались до ноября 2025 года. Летом получатель просил отсрочку до сентября, но не дождавшись документов, власти обратились в суд. Решение о взыскании суммы было принято заочно, у ответчика есть семь дней на его обжалование.

Весной 2024 года правительство России выделило Курганской области 4 млрд рублей на ремонт поврежденного паводком жилья.

Губернатор региона Вадим Шумков докладывал о необходимости капитального ремонта более 200 пострадавших домов.