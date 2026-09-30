Вулин обвинил Евросоюз в поддержке протестующих студентов для ослабления Сербии

Tекст: Мария Иванова

Евросоюз стремится ослабить Белград, поддерживая студенческие протесты и новое движение «Студенческий список», передает РИА «Новости».

Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин подчеркнул, что главная цель этой поддержки заключается в лишении страны самостоятельности.

«Нет никаких сомнений в том, что ЕС более всего заинтересован в том, чтобы Сербия была слабой, как можно слабее», – заявил политик. Он добавил, что новое движение создано не для захвата власти, а для того, чтобы контролировать правительство и мешать ему принимать независимые решения.

Протесты в стране вспыхнули после трагедии 1 ноября 2024 года, когда в Нови-Саде обрушился навес на вокзале. Экс-президент Александр Вучич ранее отмечал, что за волнениями стоят западные СМИ и организации. По его словам, за десять лет в попытки свержения власти из-за рубежа вложили несколько млрд евро.

В минувшее воскресенье Александр Вучич ушел в отставку, чтобы возглавить кампанию правящей коалиции на выборах 25 октября. Ожидается, что именно «Студенческий список» станет ее главным соперником.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич подал в отставку со своего поста.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заверил в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества.

Ранее Александр Вулин также обвинил Брюссель в планах свержения сербского правительства.