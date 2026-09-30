При атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки пострадали четыре человека

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы Украины 115 раз атаковали территорию Белгородской области за минувшие сутки, в результате чего пострадали мирные жители, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в MAX.

«За минувшие сутки ВСУ 115 раз атаковали территорию Белгородской области. <…> В Белгородском и Шебекинском округах ранены четыре человека. Один из них находится в тяжелом состоянии», – написал глава региона.

Украинские военные пять раз обстреляли область с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также сбросили взрывные устройства с беспилотников. Под ударами оказались Белгород и 17 округов, включая Алексеевский, Борисовский, Валуйский, Грайворонский, Шебекинский и другие.

За прошедшие сутки над регионом силами ПВО были сбиты и подавлены 119 украинских дронов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за ночь силы ПВО нейтрализовали 384 беспилотника ВСУ над территорией России.

При атаке дронов на Белгородскую область пострадали три человека.

Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении трех сотрудников скорой помощи из Белгородской области за героизм.