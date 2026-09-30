МВД: Мошенники создали фейковый сайт для защиты от аферистов

Мошенники запустили поддельный сайт «Департамента цифровой защиты»

Tекст: Мария Иванова

Злоумышленники запустили ресурс «Департамента цифровой защиты», который маскируется под сервис для спасения от аферистов, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

На сайте пользователям предлагают проверить личный кабинет портала «Госуслуги» на предмет взлома.

Для диагностики владельца просят ввести номер телефона. После этого на экране появляется анимация, демонстрирующая якобы похищенные данные и оформленную доверенность, а также индикатор «критической угрозы». Главная задача мошенников – заставить жертву запаниковать и позвонить по указанному на странице номеру фиктивной техподдержки.

На звонок отвечает подставной специалист отдела защиты информации Минцифры. Затем разворачивается многоэтапная схема обмана с участием фальшивых сотрудников гос организаций и правоохранительных органов. Единственный подлинный номер техподдержки портала госуслуг – 8 800 100-70-10.

Как писала газета ВЗГЛЯД, телефонные аферисты создают фальшивые страницы различных государственных ведомств.

Злоумышленники массово рассылают гражданам поддельные уведомления о взломе аккаунтов на портале госуслуг.

В подобных сообщениях преступники просят жертву перезвонить по указанному номеру в ненастоящую техническую поддержку.