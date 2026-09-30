Премьер Республики Сербской: Сторонников диалога с Россией становится больше

Tекст: Мария Иванова

Количество европейских политиков, выступающих за дипломатические контакты с Москвой, неуклонно увеличивается, передает ТАСС. Политик подчеркнул, что альтернативы мирному урегулированию не существует.

«Мы всегда говорили, что проблемы решаются не путем изоляции и разрыва связей, а посредством диалога и дипломатии», – отметил он. По его словам, сторонников такого подхода в Европе становится все больше.

Минич добавил, что мнения европейских стран разнятся, однако призывы сохранять возможность для диалога с Россией звучат все чаще. Политик уверен, что открытые каналы связи необходимы, несмотря на существующие разногласия и противоречия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, западные дипломаты зафиксировали растущую готовность европейских лидеров к возобновлению прямых контактов с Россией.

Накануне Кремль анонсировал переговоры Владимира Путина с Саво Миничем в Москве. На этой встрече президент Республики Сербской Милорад Додик выразил полную поддержку целям специальной военной операции.