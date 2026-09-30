Синоптик сообщил о времени начала «коммунальной» осени в Москве

Синоптик Тишковец спрогнозировал старт отопительного сезона в конце октября

Tекст: Мария Иванова

Евгений Тишковец заявил, что начало отопительного сезона в столице сдвинется на одну-две недели, передает РИА «Новости».

«Среднесуточная температура воздуха будет превышать критериальное для начала отопительного сезона значение плюс 8 градусов, а значит, «коммунальная» осень, которая, как правило, наступает 6 октября, будет сдвинута на одну-две недели вправо, то есть на вторую половину октября», – пояснил синоптик.

На следующей неделе в город придут атлантические циклоны, которые принесут дожди, однако погода останется относительно теплой. При этом первые заморозки ожидаются уже в ночь на 4 октября.

В ночные часы при малооблачной антициклональной погоде температура опустится до минус 3 градусов. Днем воздух прогреется лишь до плюс 9 – плюс 12 градусов, что станет концом «старого» бабьего лета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале отопительного сезона с первого октября.

Ведущий специалист центра погоды Евгений Тишковец спрогнозировал продолжительное потепление в столичном регионе. Метеоролог пообещал москвичам аномально длинное бабье лето.