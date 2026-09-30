Сильное землетрясение произошло на юге Японии

Землетрясение магнитудой шесть произошло в южной японской префектуре Окинава

Tекст: Мария Иванова

Сейсмическое событие зарегистрировали специалисты национального метеорологического управления страны, передает ТАСС.

Эпицентр стихии располагался вблизи отдаленного острова Йонагуни, который относится к южной префектуре Окинава. Очаг подземных толчков находился на глубине десять километров.

К настоящему моменту данных о возможных пострадавших среди местного населения не поступало. Информации о повреждениях зданий и инфраструктуры также нет. Специалисты ведомства подчеркнули, что угроза возникновения цунами после инцидента не объявлялась.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле у берегов японской префектуры Окинава произошло землетрясение магнитудой 6,4.

В конце того же месяца на юго-западе страны зафиксировали мощные подземные толчки магнитудой 7,1. В результате этого стихийного бедствия на острове Кюсю погибли 13 человек.