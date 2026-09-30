В России создали нейросетевой комплекс для обнаружения дронов

Центр «Ушкуйник» создал акустический комплекс «Паук» для вычисления дронов

Tекст: Мария Иванова

Научно-производственный центр «Ушкуйник» разработал экспериментальную линейку акустических датчиков комплекса «Паук», предназначенных для распознавания дронов и определения их траектории, передает РИА «Новости».

Генеральный директор центра Алексей Чадаев сообщил, что система была впервые показана на III Международном технологическом конгрессе в парке «Патриот» в сентябре.

«Сегодня поле боя становится сенсорным, даже мультисенсорным. И побеждает на нем тот, кто лучше видит, слышит, чувствует, реагирует на тепло. Линейка новейших акустических датчиков призвана дополнить это сенсорное поле боя, чтобы лучше слышать противника», – заявил Чадаев. Он отметил, что система будет постоянно совершенствоваться за счет накопления базы звуковых файлов и обучения нейросетей.

В будущем комплекс сможет не только обнаруживать беспилотники, но и определять их тип, скорость и двигатель, сравнивая работу системы с акустиками подводных лодок. В состав «Паука» входят датчики различных типов, включая парашютные, которые можно сбрасывать с дронов или размещать на земле и деревьях.

Каждый датчик функционирует как ретранслятор благодаря меш-сети. Разработчики пояснили, что крупные ретрансляторы собирают данные с 30 устройств и передают их на шлюзы, что позволяет масштабировать систему до десятков тысяч единиц. Оптимальное размещение датчиков – в три эшелона на расстоянии 200 метров друг от друга, что помогает прогнозировать маршрут дрона и направлять мобильные огневые группы для его уничтожения.

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