В России с 1 октября решили ввести ГОСТ на противогололедные материалы

Tекст: Мария Иванова

С 1 октября в России начинает действовать национальный стандарт на противогололедные материалы для автомобильных дорог общего пользования, передает РИА «Новости».

Документ устанавливает основные требования к их изготовлению, закупке и применению в зимний период.

Стандарт не распространяется на средства, используемые на объектах улично-дорожной сети населенных пунктов. Согласно ГОСТу, материалы для борьбы с гололедом могут быть твердыми, жидкими или комбинированными. В документе также приведены технические требования к самим средствам и сырью для их изготовления.

«Сырье, полуфабрикаты и материалы, применяемые при производстве ПГМ, должны соответствовать требованиям федерального законодательства, санитарным нормам и документам национальной системы стандартизации и не должны оказывать сверхнормативного токсичного воздействия на здоровье работников производства и объекты окружающей среды», – подчеркивается в документе.

Противогололедные материалы должны быть негорючими, пожаро-, взрыво- и радиационно безопасными. По степени воздействия на организм человека они должны относиться к умеренно опасным веществам с классом опасности не ниже третьего. Работники, занятые приготовлением, транспортировкой и применением материалов, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Дополнительные требования могут предъявляться к средствам, применяемым на дорогах, проходящих по особо охраняемым природным территориям, включая Байкальскую.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Росстандарт ранее утвердил национальный стандарт на противогололедные материалы для автомобильных дорог.