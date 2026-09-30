Роскомнадзор подал в суд на звезду «Уральских пельменей»

Роскомнадзор потребовал взыскать 4,8 тыс. рублей с Юлии Михалковой

Tекст: Дмитрий Зубарев

Роскомнадзор обратился в суд с требованием взыскать 4,8 тыс. рублей с бывшей участницы шоу «Уральские пельмени» Юлии Михалковой, передает РИА «Новости».

Заявление поступило в инстанцию 28 сентября, однако основания заявленных требований пока не уточняются.

Предположительно, иск ведомства может быть связан с задолженностью артистки по отчислениям за рекламу в интернете. Ранее аналогичные претензии предъявлялись к ряду известных блогеров и медийных личностей.

Среди ответчиков по подобным делам ранее фигурировали певица Александра Савельева и фигуристка Елизавета Туктамышева.

С 1 апреля 2025 года распространители рекламы в Сети обязаны отчислять в федеральный бюджет 3% от квартального дохода. Собранные средства направляются на государственную поддержку правообладателей отечественного программного обеспечения. Мониторинг полноты и своевременности уплаты этих отчислений возложен на Роскомнадзор.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор подал иск к бывшему футболисту сборной России Федору Смолову на сумму 300 тыс. рублей.

Суд взыскал с создателя канала Wylsacom Валентина Петухова более 1,2 млн рублей в счет обязательных отчислений за рекламу.

Ведомство также потребовало взыскать долг с телеведущей Екатерины Гордон.