В России обязали оказывать неотложную помощь в течение двух часов

Кабмин обязал оказывать неотложную помощь в течение двух часов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Срок оказания первичной неотложной помощи не должен превышать двух часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию, передает РИА «Новости».

Эта норма закреплена в утвержденной правительством России Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

«Сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме не должны превышать два часа с момента обращения пациента в медицинскую организацию», – говорится в документе.

В документе также подчеркивается, что время ожидания приема участковыми терапевтами, врачами общей практики и участковыми педиатрами не должно превышать 24 часов с момента обращения пациента в медорганизацию.

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