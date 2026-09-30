Самолет из Екатеринбурга открыл новый туристический сезон в индийском Гоа

Россияне открыли новый туристический сезон на индийском курорте Гоа

Tекст: Мария Иванова

Воздушное судно российской авиакомпании «Аэрофлот» вылетело из Екатеринбурга и приземлилось в аэропорту Даболим ранним утром, передает ТАСС. Полеты по данному маршруту будут осуществляться до конца марта 2027 года.

Четвертого октября на индийский курорт также прибудет рейс из Москвы. Традиционно туристический сезон в этом южном штате длится с октября по март. В этот период на побережье устанавливается ясная погода с температурой от 27 до 33 градусов.

Россия на протяжении многих лет входит в пятерку стран, обеспечивающих наибольший туристический поток в Гоа. Согласно статистике местного департамента туризма, в сезоне 2025–2026 годов курорт посетили более 43 тыс. россиян.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Минтранс заявил о готовности расширить авиасообщение с Индией. Этой осенью для российских граждан откроются прямые авиарейсы в 42 государства.

В конце прошлого года посол Индии в Москве анонсировал скорое введение безвизового режима для туристических групп из России.