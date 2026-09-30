Подколзин забросил первые российские шайбы в новом сезоне НХЛ

Форвард Василий Подколзин забросил две шайбы в матче открытия сезона НХЛ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский хоккеист отличился в домашней игре против «Ванкувера», передает ТАСС. Встреча завершилась поражением хозяев в овертайме со счетом 6:5, однако форвард записал на свой счет два точных броска. Также за проигравших трижды забил Эван Бушар.

В составе победителей голами отметились Пол Котер, Марко Росси, Йонатан Леккеримяки, Марк Сассон и Элиас Петтерссон. Для «Эдмонтона» этот матч стал первым под руководством Майка Бэбкока, который возглавил команду в июне текущего года.

Канадский специалист сменил уволенного Криса Кноблауха. Бэбкок является единственным тренером из престижного «Тройного золотого клуба». Следующую очную встречу клубы проведут на льду «Ванкувера» в ночь на второе октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне российский форвард Илья Сафонов подписал контракт с клубом «Ванкувер».