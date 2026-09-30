Хачанов обыграл пятую ракетку мира на старте турнира в Пекине

Теннисист Карен Хачанов победил Феликса Оже-Альяссима на турнире в Пекине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Матч первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Пекине завершился со счетом 6:3, 6:3 в пользу российского спортсмена, передает ТАСС. Феликс Оже-Альяссим был посеян на турнире под вторым номером, тогда как Карен Хачанов выступает без номера посева.

Следующий соперник россиянина определится по итогам встречи француза Артура Риндеркнеша и словака Алекса Молчана. Турнир категории ATP 500 с призовым фондом 4 млн долларов завершится 6 октября.

Карену Хачанову 30 лет, он занимает 26-е место в мировом рейтинге. На счету теннисиста семь побед на турнирах ATP. В 2021 году он стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде и обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Карен Хачанов вышел в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису. На стадии четвертого круга этого турнира россиянин победил американца Лёрнера Тьена. В прошлом году на соревнованиях в Пекине Хачанов вместе с Андреем Рублевым пробился в финал парного разряда.