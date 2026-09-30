Губернатор Сальдо назвал духовную стойкость жителей главным достижением региона

Tекст: Дмитрий Зубарев

За время, прошедшее после воссоединения с Российской Федерацией, люди сохранили веру в будущее, передает ТАСС. Глава региона поделился мыслями в день четырехлетия подписания договоров о принятии новых субъектов.

«На мой взгляд, самое важное – это именно духовная составляющая, которая за эти четыре года еще больше окрепла в правильности принятого решения», – подчеркнул политик.

Он также отметил, что думать о лучшей жизни в тяжелых условиях гораздо сложнее, чем в спокойной обстановке. Местные власти продолжают активную работу над экономическим развитием и привлечением инвесторов в рамках специальной программы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Владимир Сальдо объявил о победе партии «Единая Россия» на первых выборах депутатов Госдумы в Херсонской области.