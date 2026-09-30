Армия КНДР пообещала усилить тактические средства контрудара на границе

Власти КНДР сообщили об усилении средств контрудара на границе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Северокорейская армия нарастит военное присутствие около демилитаризованной зоны, передает РИА «Новости». Подобные меры стали реакцией на участившиеся предупредительные выстрелы со стороны южнокорейских военных. Два года назад Пхеньян начал возведение защитных заграждений для укрепления рубежей.

«Мы не будем просто наблюдать за вызывающими тревогу враждебными действиями, происходящими в районе границы. Если хотя бы одна пуля упадет на нашу территорию, им придется быть готовыми ко многому. Если южнокорейские военные бандиты откроют по нашим военнослужащим, занятым работами по укреплению и постоянному обустройству южной границы, не предупредительный, а настоящий огонь, наши пограничные подразделения нанесут немедленный и беспощадный ответный удар», – подчеркнула политик.

Она также добавила, что соответствующие указания уже доведены до пограничных подразделений. Решение об усилении позиций принято на фоне регулярных инцидентов с участием пехотной дивизии южнокорейской армии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе южнокорейские пограничники произвели предупредительные выстрелы в сторону группы военнослужащих КНДР. Ранее в мае Ким Чен Ын потребовал превратить южную границу в неприступную крепость. В прошлом году войска Республики Корея также открыли предупредительный огонь по северокорейским солдатам из-за строительных работ в демилитаризованной зоне.