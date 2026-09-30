Иностранцы заинтересовались производством российских дронов Supercam S350

Зарубежные страны захотели локализовать производство российских Supercam S350

Tекст: Дмитрий Зубарев

Потенциальные зарубежные клиенты проявляют интерес к возможности локализовать производство разведывательных беспилотных комплексов Supercam S350 на территории своих стран, передает ТАСС. Об этом сообщила официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская в преддверии международной выставки ADEX-2026 в Баку.

«Интерес к разведчику Supercam S350 благодаря его работе в зоне СВО в мире в целом растет. Запросы на проведение презентаций и демонстрационных полетов как на территории России, так и «в гостях» у потенциальных инозаказчиков, продолжают поступать в гк «Беспилотные системы» по разным каналам, и мы организуем подобные мероприятия», – заявила Згировская. Она добавила, что заказчикам важно комплексное решение, включающее локализацию производства и трансфер технологий.

По словам представителя компании, клиентам предлагают поэтапный переход от поставок к организации производства на местах, включая сервисное обслуживание и обучение операторов. Згировская отметила высокую конкуренцию на рынке Каспийского региона, где уже работают турецкие, израильские и китайские производители. Однако интерес к российским системам сохраняется благодаря их способности вести мониторинг до 5,5 часа и работать в условиях сложных помех.

Как писала газета ВЗГЛЯД, производитель подписал контракты на поставку комплексов Supercam с рядом новых зарубежных заказчиков. Ряд иностранных государств выразил заинтересованность в организации крупноузловой сборки данных аппаратов на своих территориях. На Украине этот разведывательный дрон получил прозвище «кошмар ВСУ».