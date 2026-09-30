Сахалинские браконьеры нанесли многомиллионный ущерб ради добычи красной икры

Две группы браконьеров на Сахалине нанесли ущерб на 4 млн рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Две группы злоумышленников нанесли ущерб водным биологическим ресурсам на сумму более 4 млн рублей, передает ТАСС. Инцидент произошел в Невельском районе региона.

«Шестеро жителей Невельского района подозреваются в незаконной добыче водных биологических ресурсов, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Предварительно установлено, что трое злоумышленников на квадроциклах приехали на берег реки Зверевка. С помощью остроги они вылавливали горбушу, извлекали из рыбы икру, а тушки выбрасывали», – сообщила Волк.

Незаконно заготовленную продукцию браконьеры складывали в мешки и пластиковые контейнеры. Общий вес изъятого у первой группы составил 75 кг. Через несколько минут полицейские обнаружили вторую группу, которая действовала по аналогичной схеме и добыла 78 кг икры.

Возбуждено два уголовных дела по части 3 статьи 256 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье составляет пять лет лишения свободы. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября суд в Хабаровске осудил контрабандистов за незаконную перевозку более 100 кг черной икры. В июне следователи заподозрили шестерых жителей Хабаровского края в нелегальной добыче краба на миллиард рублей. Ранее суд в Приморье взыскал с местного жителя более 4 млн рублей за браконьерскую заготовку красной икры.