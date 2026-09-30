Польша подняла в воздух истребители

Польша подняла истребители из-за якобы активности российских войск на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Оперативное командование видов вооруженных сил Польши сообщило о поднятии в воздух авиации из-за активности российских войск на Украине, передает РИА «Новости». По словам представителей военного ведомства, эти меры носят превентивный характер.

«В связи с очередными ударами, наносимыми Российской Федерацией с использованием средств воздушного нападения по территории Украины, в польском воздушном пространстве действуют военно-воздушные силы», – указано в заявлении командования в социальной сети X.

Польские военные подчеркнули, что их действия направлены исключительно на защиту воздушного пространства страны. При этом регулярные вылеты истребителей обходятся бюджету недешево. По данным портала NaTemat, один час полета польского F-16 стоит около 76-77 тыс. злотых, что эквивалентно примерно 21 тыс. долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября польская авиация поднималась в небо из-за массированных ударов по объектам на территории Украины. В середине месяца власти страны временно закрывали аэропорты Жешува и Люблина на фоне активности российских войск.