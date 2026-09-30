Россиянку отправили в колонию на 13 лет за терроризм

Суд приговорил россиянку к 13 годам за участие в иг

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский суд вынес приговор уроженке Башкирии, назначив ей 13 лет лишения свободы в колонии общего режима за участие в запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*», передает РИА «Новости». Женщина также обязана выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей.

Следствие установило, что в 2014 году осужденная вылетела из Уфы в Стамбул, чтобы присоединиться к боевику из службы безопасности иг. В сирийской Ракке она сожительствовала с ним, получала ежемесячные выплаты от террористов и постоянно носила огнестрельное оружие. Кроме того, женщина разделяла радикальную идеологию, что подтверждается ее перепиской с матерью.

В Сирии у россиянки родились двое детей – сын в 2016 году и дочь спустя год, свидетельства о рождении которых она позже оформила в Уфе. Защита пыталась доказать, что подсудимая занималась лишь бытом, не участвовала в преступлениях и добровольно вернулась в Россию после депортации из Турции.

«Осуждена к лишению свободы... по совокупности преступлений в соответствии с частями 3, 4 статьи 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний – на срок 13 лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей», – говорится в постановлении суда.

Суд отверг доводы защиты, подчеркнув, что женщина осознавала незаконность своих действий и не прекратила их добровольно. Апелляционная и кассационная инстанции оставили приговор без изменений. В настоящее время осужденная включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд отправил уроженку Стерлитамака в колонию на 13 лет за помощь сирийским боевикам. В январе уроженец Дагестана получил 17 лет лишения свободы за участие в террористической организации (иг, запрещена в РФ).