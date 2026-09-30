Посол России на китайском языке поздравил Пекин с праздником

Посол России Моргулов поздравил китайский народ с годовщиной образования КНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Посол России в Китае Игорь Моргулов записал видеообращение на китайском языке в связи с 77-й годовщиной образования КНР, передает РИА «Новости». В своем обращении он отметил историческую значимость этого события.

«По случаю 77-й годовщины образования Китайской Народной Республики передаю китайским друзьям самые теплые поздравления и наилучшие пожелания», – заявил российский дипломат.

Моргулов напомнил, что Советский Союз стал первым государством, официально признавшим Новый Китай и установившим с ним дипломатические отношения. По словам дипломата, спустя 77 лет российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие достигли беспрецедентно высокого уровня.

Глава дипмиссии подчеркнул укрепление политического взаимного доверия между Москвой и Пекином, а также углубление торгово-экономических связей. Кроме того, он указал на тесную координацию двух стран на международной арене. День образования КНР отмечается первого октября – в этот день в 1949 году Мао Цзэдун провозгласил создание республики на площади Тяньаньмэнь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с 76-й годовщиной образования КНР. Этим летом Игорь Моргулов назвал договор о добрососедстве отправной точкой современных двусторонних связей. Глава российского государства заявил о беспрецедентном уровне российско-китайских отношений.