Из шахты Кузбасса эвакуировали более 300 человек из-за пожара

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Произошло возгорание в демонтажной камере, возгорание ликвидировано. На момент возгорания в шахте находилось 305 человек, люди выведены на поверхность. Пострадавших нет», – говорится в официальном сообщении ведомства, передает ТАСС.

Согласно утренней сводке министерства, инцидент зафиксирован на «Распадской». Это крупнейшая угольная шахта России, запасы которой оцениваются в 451 млн тонн. Предприятие расположено вблизи Междуреченска, где проживают около 100 тыс. человек.

В мае на кузбасской шахте «Алардинская» из-за превышения уровня угарного газа проводили экстренную эвакуацию рабочих.

В апреле ранее на предприятии «Талдинская-Кыргайская» по аналогичной причине на поверхность вывели более 120 горняков.

В октябре прошлого года на шахте «Ерунаковская-8» после обрушения горной породы эвакуировали свыше 150 человек.