Корабли ВМС Мьянмы вывезли из Малайзии 1,5 тыс. граждан

Военные корабли Мьянмы вернули на родину полторы тысячи сограждан из Малайзии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военные корабли Мьянмы доставили на родину почти 1,5 тыс. сограждан, задержанных за нарушение миграционных правил, передает ТАСС.

«Процедура передачи 1 476 граждан Мьянмы состоялась во вторник в малайзийском порту Лумут», – заявили в Министерстве иностранных дел республики. Отмечается, что ранее мигранты находились в центрах временного содержания после отбытия наказания за нарушение иммиграционного законодательства.

Массовый отток населения из Мьянмы начался после переворота 2021 года и обострения внутреннего конфликта. В Малайзии проживают до 300 тыс. мьянманцев, более 10 тыс. из которых находятся в специализированных центрах. Куала-Лумпур не признает статус беженцев, лишая нелегалов права на работу и социальную защиту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле освобожденную из невольнического кол-центра в Мьянме россиянку передали дипломатам в Таиланде. В июне полиция вызволила другую гражданку России из подпольного офиса в Каренской области. В конце прошлого года власти Мьянмы снесли почти 300 незаконных построек в крупнейшем центре интернет-мошенничества.