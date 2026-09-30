Tекст: Катерина Туманова

«Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России организована доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», – сказано в Max-канале Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Предварительно там установили, что 30 сентября 2026 года воздушное судно, следовавшее по маршруту Благовещенск – Зея, вернулось в аэропорт вылета по причине технической неисправности.

Посадка произведена благополучно, экипаж и находящиеся на борту пассажиры не пострадали, воздушное судно без повреждений.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура также занялась проверкой обстоятельств возвращения самолета в аэропорт Благовещенска.

«Сегодня после взлета воздушное судно DHC-8 авиакомпании «Аврора», совершавшее рейс HZ-4110 по маршруту Благовещенск – Зея, вернулось в аэропорт вылета по технической причине. Следователи начали проверку после возвращения самолета в Благовещенск», – сказано в Max-канале ведомства.

В Восточном МСУ на транспорте СК и в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре РИА «Новости» сообщили о причине технеисправности.

«Отказ правого двигателя», – сообщил источник агентства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летевший в начале сентября из Уфы в Анталью самолет экстренно сел в Турции. Летевший из Волгограда SSJ-100 аварийно сел в Шереметьево. Пассажирский Boeing экстренно сел в Иране из-за оторвавшейся покрышки.