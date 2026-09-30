WSJ сообщил о планах США ударить дронами по наркокартелям Латинской Америке

Пентагон решил перебросить беспилотники MQ-9 Reaper в Латинскую Америку

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство обороны США рассматривает возможность переброски ударных разведывательных беспилотников MQ-9 Reaper из Африки в Центральную и Южную Америку для борьбы с наркокартелями, передает ТАСС. Американские военные ранее уже применяли такие аппараты для нанесения ударов по судам наркоторговцев.

В условиях расширения операций на южном направлении Пентагон изучает возможность отправки дополнительных дронов. Эти беспилотники способны перехватывать электронные сообщения, фиксировать тепловое излучение и наносить высокоточные удары.

Глава Южного командования Вооруженных сил США Фрэнсис Донован подчеркнул потребность военных в высокотехнологичных системах из-за сложных географических и погодных условий. «Это могут быть [наземные] удары, задержания, ликвидация конспиративных домов», – заявил он, говоря о возможных действиях против картелей.

В последние месяцы взаимодействие американских военных с силовиками стран Латинской Америки заметно усилилось. Недавно около 50 представителей США совместно с полицией Эквадора провели рейды против сети контрабандистов, связанной с мексиканским картелем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные запланировали переброску разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper из Африки в Южную Америку. В июне авиация США атаковала предполагаемое судно наркоторговцев в Карибском море. Весной Южное командование ВС США нанесло смертоносный удар по катеру контрабандистов в Тихом океане.