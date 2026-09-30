Россиянин Марченко отдал голевой пас в первом матче за «Торонто»

Хоккеист Марченко набрал очко в первой смене дебютного матча за «Торонто»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский нападающий Кирилл Марченко отметился голевой передачей на 48-й секунде своего дебютного матча за «Торонто», передает ТАСС. Спортсмен стал пятым в истории канадской команды, кому удалось так быстро набрать результативный балл в первой игре. Лидерство по этому показателю принадлежит Мо Моррису и Гасу Боднару, которые в 1943 году отличились спустя 15 секунд после старта.

В домашней встрече «Торонто» проиграл «Монреалю» со счетом 2:3. За победителей шайбы забросили Джош Андерсон, Закари Болдуц и Александр Каррье. У хозяев льда дублем отметился Вильям Нюландер. Нападающий гостей Иван Демидов, подписавший контракт на восемь лет и 9,13 млн долларов за сезон, не смог набрать очков.

В составе «Торонто» также дебютировали Гэвин Маккенна и российский вратарь Сергей Бобровский. Первый номер драфта Маккенна в возрасте 18 лет и 283 дней стал самым молодым игроком клуба с 1990 года. Двукратный обладатель Кубка Стэнли Бобровский отразил 21 бросок. В параллельном матче вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин совершил 20 сейвов в игре с «Бостоном» (0:3), а нападающий Марат Хуснутдинов отдал голевой пас.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Сергей Бобровский подписал трехлетний контракт с канадским клубом «Торонто». В мае нападающий «Монреаля» Иван Демидов стал претендентом на звание лучшего новичка сезона Национальной хоккейной лиги. В марте Кирилл Марченко в составе «Коламбуса» возглавил тройку лучших хоккеистов игрового дня.