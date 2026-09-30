Стало известно о новых правилах возврата денег на маркетплейсах

Юрист Карпов: Маркетплейсы обяжут вернуть деньги после отмены заказа за 10 дней

Tекст: Катерина Туманова

С 1 октября 2026 года онлайн-площадки обяжут возвращать покупателям средства за товары не позднее 10 дней с момента оформления заявки на возврат. Ранее маркетплейсы устанавливали эти сроки самостоятельно.

«С учетом тех изменений, которые вступают в силу с 1 октября 2026 года, возврат денег за товар, который вы вернули, должен прийти не позднее десяти дней с момента, когда покупатель оформил соответствующее требование – заявку на возврат товара», – сказал Карпов передает ТАСС.

Эксперт уточнил, что правила отказа от продукции надлежащего качества не изменились. Покупатель вправе отказаться от покупки в любой момент до ее получения, а после доставки – в течение семи дней. При этом расходы на обратную пересылку качественного товара ложатся на потребителя.

Ожидается, что в приложениях и на сайтах маркетплейсов появятся новые функции для оформления возвратов, особенно для бракованных вещей.

Юрист посоветовал аккуратно вскрывать упаковку, сохраняя бирки и штрих-коды, чтобы избежать трудностей при возврате товара.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минэкономразвития предложило изменить правила возврата товаров через маркетплейсы. Глава ЦСР сообщил о запрете навязанных скидок на маркетплейсах.

Эксперт рассказал, как остановить круговорот возвратов на маркетплейсе.