Представитель НАТО Харт заявила о безопасности альянса для России

Tекст: Катерина Туманова

Военный альянс ответил на послание России, «отметив, что НАТО – это оборонительный альянс, и никакие наши действия или учения не представляют угрозы для какой-либо части России», заявила пресс-секретарь альянса Эллисон Харт во вторник в письменном заявлении, которое приводит агентство Bloomberg.

До этого российское посольство в Бельгии указало на «безрассудный и безответственный подход» альянса к Калининграду, который «резко увеличивает риски прямой военной конфронтации».

Россия также предупредила, что готова использовать весь свой арсенал вооружений для защиты своей территории, если НАТО попытается отрезать ее от остальной части страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД сообщал, что НАТО отрабатывает сценарий блокады Калининграда. Песков заявил, что Россия предпринимает необходимые шаги для защиты Калининградской области в ответ на призывы НАТО усилить военные учения у границ региона.

Российские дипломаты напомнили о ядерном ответе при возможной блокаде Калининграда.