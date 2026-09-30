В МВД раскрыли новую схему кражи аккаунтов в Telegram

Аферисты разработали новый механизм шантажа пользователей мессенджера, при котором жертву под разными предлогами уговаривают запустить неизвестный бот, передает ТАСС.
После нажатия кнопки старта преступники начинают требовать деньги, угрожая полной блокировкой профиля.
Если человек отказывается платить или игнорирует угрозы, мошенники меняют название бота и передают жертве права создателя. Затем они организуют массовую рассылку жалоб на этот ресурс. В итоге администрация сервиса блокирует вредоносный бот вместе с привязанным к нему аккаунтом обманутого пользователя.
Правоохранительные органы призывают граждан сохранять бдительность в интернете. Специалисты МВД настоятельно рекомендуют избегать поспешных решений при общении с подозрительными контактами.
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