Задержан укравший 3,5 млн рублей у сахалинских пенсионеров мошенник

Tекст: Алексей Дегтярёв

Правоохранители задержали 21-летнего жителя Новосибирской области, который похитил 3,5 млн рублей у пожилых граждан, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Злоумышленник специально прибыл на Сахалин, чтобы работать курьером дистанционных аферистов. За два дня жертвами преступной схемы стали два пенсионера, потерявшие более 2,7 млн рублей.

«Оперативники поймали с поличным приезжего гастролера в Невельске в момент получения им порядка 740 тыс. рублей от очередной жертвы аферы – 85-летней местной жительницы. Общий ущерб троим потерпевшим составил порядка 3,5 млн рублей», – сообщили в МВД.

Мошенники действовали из-за рубежа по классической схеме. Аферисты звонили пожилым людям и убеждали передать деньги для помощи попавшим в беду родственникам. Против задержанного возбуждены уголовные дела о мошенничестве, все наличные изъяты для возврата законным владельцам.

В июле сахалинская полиция задержала 19-летнего курьера за хищение 5,5 млн рублей у трех пенсионерок.

Несколькими днями ранее пожилая москвичка передала телефонным аферистам более 23 млн рублей под видом инкассации.

Для борьбы с подобными преступлениями МВД предложило ввести период охлаждения при снятии наличных денег в кассах.