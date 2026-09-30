Следователи обнаружили на сгоревшем судне «Триумф» останки тел погибших

Tекст: Катерина Туманова

«Сегодня следователями и следователями-криминалистами транспортного управления СК проведен осмотр сгоревшего судна, в ходе которого обнаружены и извлечены останки тел погибших, назначены судебно-медицинские и генетические судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего», – сказано в Max-канале ведомства.

Там добавили, что следствие рассматривает три основные версии происшествия: техническая неисправность судового электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности членами экипажа судна и нарушение правил технической эксплуатации судна.

Напомним, возгорание на судне «Триумф» произошло вечером 25 сентября к востоку от мыса Ходжелайка. На борту находились 29 членов экипажа, 25 из которых удалось эвакуировать. В Камчатской краевой больнице уточнили, что двое спасенных рыбаков получили тяжелые ожоги и отравление угарным газом, они остаются в реанимации.

Еще двое пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации морского транспорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, После пожара на камчатском судне без вести пропали трое студентов. Также сообщалось, что в числе пропавших без вести моряков оказались двое курсантов морских учебных заведений.

Спасатели начали буксировку горящего траулера в порт Петропавловска-Камчатского, вертолетные поиски рыбаков результатов не дали.