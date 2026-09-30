Назван фаворит в борьбе за пост генсека ООН

Ребека Гринспан стала фаворитом на пост генсека ООН

Tекст: Катерина Туманова

По итогам четвертого неформального голосования Совета Безопасности ООН бывший вице-президент Коста-Рики Ребека Гринспан оказалась главным претендентом на пост генерального секретаря ООН, передает Reuters со ссылкой на источники.

Гринспан получила десять голосов поддержки, три голоса против и два воздержавшихся. Посол Гайаны в ООН Кэролин Родригес-Биркетт набрала восемь голосов за, шесть против и один воздержавшийся.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси из Аргентины также получил восемь голосов в поддержку и семь против.

В июле и сентябре Гринспан также лидировала, тогда как в августе первое место занимала Родригес-Биркетт. В гонке за пост после ухода экс-президента Чили Мишель Бачелет участвуют семь кандидатов.

В ходе тайного голосования члены Совбеза отмечают, «поощряют» ли они кандидата, «не поощряют» или «не имеют мнения». Процесс продлится еще несколько раундов, пока пять стран с правом вето – США, Китай, Россия, Франция и Британия – не согласуют единую кандидатуру для рекомендации Генеральной Ассамблее ООН. За всю историю ООН женщину ни разу не выбирали на пост генсека.

Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат в генсеки ООН Гринспан призвала все стороны к диалогу по Украине. Россия назвала черты нового генсекретаря ООН, которого готова поддержать. МИД России призвал нового генсека ООН учесть ошибки Гутерреша.