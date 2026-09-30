Омбудсмен Лантратова напомнила о праве на лечение по ОМС по всей стране

Лантратова напомнила о праве на лечение по ОМС по всей стране

Tекст: Катерина Туманова

«Существует заблуждение, что получить бесплатную помощь можно только там, где оформлен полис. Это не так. Базовая программа ОМС действует на всей территории России независимо от региона страхования», – сказала Лантратова ТАСС.

Она пояснила, что приезд в другой субъект страны не является поводом требовать оплату за услуги, входящие в базовую программу. При этом экстренная помощь в ситуациях, угрожающих жизни, предоставляется бесплатно даже без предъявления полиса.

В случае незаконного требования денег за медицинские услуги вне домашнего региона омбудсмен рекомендовала обращаться в свою страховую компанию или местный территориальный фонд ОМС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне получили доступ к отечественной вакцине от рака кожи по ОМС. В Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФФОМС) сообщили, что россиянам лечат кариес и удаляют зубы по полису ОМС.Минздрав

запланировал увеличение финансирования программ ОМС в регионах.



