Одиночество назвали причиной развития деменции и болезней сердца

По словам эксперта, недостаток общения может привести даже к преждевременной смерти.
«Одиночество – фактор риска очень многих заболеваний. Длительная социальная изоляция связана с повышенным риском деменции, сердечно-сосудистых заболеваний и даже преждевременной смерти», – заявила она РИА «Новости».
Геронтолог добавила, что социальная активность и участие в жизни общества играют не меньшую роль для здорового долголетия, чем правильное питание и физические нагрузки.
Ранее она назвала самыми эффективными способами продления жизни вакцинацию, здоровый сон, активность и регулярный контроль медицинских показателей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВОЗ в 2025 году сообщила, что одиночество ежегодно приводит к смерти более 850 тыс. людей во всем мире. Британские ученые назвали черты обреченных на одиночество мужчин. Неврологи назвали общение основой сохранения памяти после 80 лет.