Forbes назвал Сбер самой прибыльной компанией России по итогам года

Сбер возглавил рейтинг ста самых прибыльных компаний России по итогам 2025 года, пишет Forbes. Чистая прибыль финансовой организации достигла отметки в 1 705,9 трлн рублей.
Вторую позицию в списке занял газовый гигант «Газпром». Его чистая прибыль за прошедший год составила 1 348,4 трлн рублей. Замыкает тройку лидеров нефтегазовая корпорация «Роснефть» с показателем 544 млрд рублей.
В топ-10 вошли также «СИБУР Холдинг» и «Россети» с прибылью 205,1 млрд и 203,4 млрд рублей соответственно.
В десятку наиболее успешных предприятий страны вошли несколько крупных игроков, среди которых ВТБ с прибылью 502,1 млрд рублей, золотодобытчик «Полюс» (314,1 млрд рублей) и транспортная монополия «Транснефть» (241,1 млрд рублей).
Кроме того, высокие результаты показали Альфа-банк, заработавший 230 млрд рублей, и «Норильский никель» (206,7 млрд рублей).
Как писала газета ВЗГЛЯД, рейтинг Forbes выявил рекордный взлет мировых корпораций. Алекперов получил более 106 млрд рублей в качестве дивидендов за 2025 год. Экс-совладелец «Лукойла» Федун стал лидером рейтинга налогоплательщиков.