Губернатор ввел режим повышенной готовности в Забайкалье из-за животных

Режим повышенной готовности введен в Забайкалье из-за животных

Tекст: Катерина Туманова

«В Забайкалье вводим режим повышенной готовности. Ситуация с выходами диких животных, в первую очередь медведей, в населённые пункты нашего края требует особого внимания», – написал он.

Осипов добавил, что поручил главам округов создать рабочие группы, оповестить население, взять под контроль вывоз мусора, чтобы не привлекать медведей, а также пресекать бесконтрольный выпас скота.

В школах Забайкальского края намерены провести дополнительные инструктажи, а для детей определить безопасные маршруты.

Медиков призвали быть готовыми оказать помощь, включая санитарную авиацию.

«Земляки, будьте предельно внимательны и осторожны. При обнаружении дикого животного в черте населённого пункта немедленно сообщайте в экстренные службы. Не пытайтесь приближаться к хищнику или подкармливать его», – призвал губернатор.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эколог Кудактин рассказал об опасности прикормленных медведей. Охотоведы застрелили четырех медведей в Забайкалье. Ученый и шаман объяснили выход медведей к людям и нападения.