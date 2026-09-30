В правительстве решили расширить список жизненно важных лекарств

Tекст: Катерина Туманова

Расширение списка гарантирует государственное регулирование предельных отпускных цен производителей и контроль торговых надбавок для этих медикаментов, передает РИА «Новости».

В обновленный перечень войдут препараты для лечения тяжелых заболеваний. Среди них «Ароглептол» для терапии сахарного диабета второго типа, «Веренафусп альфа» для пациентов с наследственными нарушениями обмена веществ, а также «Кавутилид», применяемый для восстановления сердечного ритма.

В список включат «Равидасвир» против гепатита С и «Энкорафениб» для лечения неоперабельной меланомы и других видов рака.

Помимо этого, планируется добавить лекарства для онкологических больных: «Биниметиниб», «Трастузумаб дерукстекан», «Мосунетузумаб» и «Сонидегиб». В список также войдут «Дантролен» от злокачественной гипертермии, комбинация «Будесонид + сальбутамол» для астматиков, антибиотик «Пазуфлоксацин» и «Белумосудил», применяемый при осложнениях после трансплантации стволовых клеток.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России наладили выпуск десяти жизненно важных препаратов. Минздрав рекомендовал включить пять лекарств в перечень жизненно необходимых. ФАС пообещала проверить цены на 13 популярных лекарств.