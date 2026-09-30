Климатолог Терешонок предупредил об опоздании зимы в Москве

Tекст: Катерина Туманова

Специалист отметил, что климатической зимой считается период, когда среднесуточная температура воздуха стабильно держится ниже нулевой отметки.

«Климатическая зима в Москве начинается обычно в середине ноября. Из-за глобального потепления начало зимы отодвигается на более поздние сроки. Не исключено, что и в нынешнем году зима может быть запоздалой», – пояснил эксперт ТАСС.

Климатолог напомнил, что в 2025 году этот период начался 13 декабря, а в 2019 году приход зимы зафиксировали 26 декабря.

По данным многолетних наблюдений, сейчас средняя температура зимой в столице составляет около –4...–6 градусов, тогда как в 1970 году этот показатель находился на уровне –8 градусов.

Самые суровые зимы москвичи пережили в 1893, 1942 и 1956 годах, а наиболее теплая была отмечена в 2020 году. Абсолютный температурный минимум в –43,1 градуса зафиксировали 17 января 1940 года, а максимум в +9,6 градуса – 6 декабря 2008 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник москвичи пережили самую холодную ночь с начала мая. Синоптик Позднякова указала на скорые заморозки в Подмосковье. Синоптик Ильин спрогнозировал отсутствие снега в Москве в начале октября.



