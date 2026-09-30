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    30 сентября 2026, 02:27 • Новости дня

    Axios: Переговоры США и Ирана зашли в тупик

    Axios: Переговоры США и Ирана зашли в тупик
    @ Christian Ohde/imago stock people/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Попытки катарских посредников добиться дипломатического прорыва в отношениях между США и Ираном на этой неделе не принесли существенных результатов, поскольку ни одна из сторон не готова идти на уступки, о чем сообщили три источника, знакомых с ходом переговоров.

    Тупиковая ситуация укрепляет обе стороны во мнении, что вероятность возобновления военного конфликта возрастает. Американские чиновники полагают, что после промежуточных выборов президент Трамп может отдать приказ о начале полномасштабных боевых действий. Представители Катара намерены продолжать усилия, однако все больше разочаровываются в позиции обеих сторон, сообщили два источника портала Axios.

    Катарский посредник Али аль-Тавади провел многочасовые встречи в Нью-Йорке с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, а затем в Вашингтоне с посланником президента США Джаредом Кушнером. В переговорах также участвовал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Обсуждался компромиссный план, предполагающий снятие морской блокады с Ирана в обмен на ядерные уступки. Несмотря на первоначальный оптимизм Белого дома, ситуация зашла в тупик.

    «Переговоры застряли. Иранцы просят то, что США не могут принять, а США считают, что побеждают, поэтому нет необходимости в компромиссах», – сообщил источник портала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран передал США семидневный план открытия Ормузского пролива, но президент США отверг его. Министр Аракчи заявил, что Иран готов воевать и договариваться с США.

    Аракчи вслед за Трампом категорически отверг данные СМИ об уступках.

    29 сентября 2026, 16:17 • Новости дня
    The Atlantic: Трамп одобрил план ослабления антироссийских санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп поддержал план своего спецпосланника по Белоруссии Джона Коула, который предполагает смягчение санкций против России в обмен на освобождение заключенных, сообщил журнал The Atlantic.

    Инициатива направлена на достижение выгодных сделок для США по закупке российской нефти, дизельного топлива, редкоземельных металлов и других товаров, передает ТАСС со ссылкой на The Atlantic.

    По данным издания, Джон Коул ранее представил этот подход применительно к Белоруссии, а получив одобрение Трампа, предложил использовать его и с Россией. Коул отметил, что экономическое взаимодействие и компромиссы способствуют нормализации отношений и приближают мир.

    Сообщается, что инициатива пока находится на ранней стадии. При этом журналисты полагают, что она может вызвать недовольство среди украинцев, европейцев и даже некоторых сторонников Трампа в Конгрессе США. Ожидается, что Коул будет координировать действия со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на предложение Дональда Трампа о контроле над вооружениями.

    В понедельник Трамп потребовал от Киева сократить удары по российским объектам.

    На прошлой неделе президент США подписал закон о санкциях против России.

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    29 сентября 2026, 15:23 • Новости дня
    Армия Ирана объявила награду за захват американских солдат

    Армия Ирана заявила о выплатах 40 тыс. долларов за пленение солдат США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранская армия пообещала выплатить около 40 тыс. долларов за пленение американского солдата в случае наземного вторжения США.

    Вооруженные силы Ирана пообещали значительное денежное вознаграждение гражданам страны за захват американских военнослужащих в случае сухопутной операции, передает ТАСС. Представитель армии генерал Мохаммад Акраминия озвучил условия получения выплат.

    «Каждый иранец, который предоставит тело или пленит американского солдата, вторгнувшегося на территорию Ирана, получит награду в 50 млрд риалов (эквивалентно примерно 20 тыс. долларов), а если это сделает женщина, то награда будет в два раза больше – 100 млрд риалов (эквивалентно примерно 40 тыс. долларов)», – заявил Акраминия.

    Генерал также подчеркнул, что аналогичные выплаты могут быть рассмотрены и для жителей других стран региона за подобные действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе командование вооруженных сил Ирана пообещало выплачивать крупные премии за пленение американских солдат.

    Позже официальный представитель армии республики Мохаммад Акраминия заявил о переходе страны к наступательной военной доктрине.

    В сентябре Тегеран получил разведывательные данные о подготовке Вашингтона к новой атаке.

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    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

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    29 сентября 2026, 23:15 • Новости дня
    США ввели вторичные санкции для иностранных банков за операции с Кубой

    Минфин США ввел новые санкции против Кубы

    Tекст: Вера Басилая

    США ужесточили санкции против Кубы, введя вторичные ограничения для иностранных банков и запретив проведение конференций на острове.

    Министерство финансов США сообщило о введении масштабных санкций против Кубы. Ограничения включают вторичные санкции в отношении иностранных банков за транзакции в интересах лиц из санкционных списков США, а также запрет для американских банков на открытие счетов кубинским предпринимателям с заморозкой существующих средств, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Вашингтон отменил разрешение на транзитные платежи через банковскую систему США и запретил расчеты со структурами, подконтрольными кубинским военным и органам госбезопасности.

    Также ужесточены правила поездок для американцев: запрещены организация и посещение профессиональных конференций на острове, отменены групповые образовательные поездки, а оставшиеся учебные визиты будут строго контролироваться.

    Новые меры вступают в силу 30 сентября в рамках майского указа Дональда Трампа.

    В субботу Китай призвал отменить американскую блокаду Кубы.

    В среду глава МИД Сергей Лавров предложил исключить Гавану из американского списка спонсоров терроризма.

    В прошлом месяце Дональд Трамп продлил торговое эмбарго против республики.

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    29 сентября 2026, 20:54 • Новости дня
    Трамп подписал указ о создании единого портала госуслуг США

    Трамп подписал указ о создании единого портала госуслуг США America.gov

    Трамп подписал указ о создании единого портала госуслуг США
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании единого цифрового портала America.gov для предоставления государственных услуг федерального правительства.

    Президент США Дональд Трамп поручил создать единый портал госуслуг America.gov. Глава американского государства подписал соответствующий документ, трансляция церемонии велась из Белого дома, передает РИА «Новости».

    В течение 90 дней власти США должны разработать порядок запуска America.gov, после чего ведомства подключат свои сервисы.

    «Настоящий указ предписывает создать America.gov в качестве единого цифрового портала федерального правительства для всех находящихся в США лиц, обращающихся за информацией или услугами федеральных органов власти», – говорится в заявлении.

    На новом ресурсе пользователи смогут авторизоваться, получать ответы на вопросы и оформлять запросы без перехода на сайты разных ведомств. Исключение составят услуги по подаче налоговых деклараций, а также сервисы военных и разведывательных ведомств. Власти также должны обеспечить защиту персональных данных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американская администрация представила интерактивный правительственный портал о финансовых нарушениях ведомств.

    Ранее Департамент по достижению государственной эффективности США заявил об экономии миллиарда долларов бюджетных средств в день.

    В прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ о создании отечественного многофункционального сервиса госуслуг.

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    30 сентября 2026, 00:23 • Новости дня
    Трамп решил переименовать ИИ

    Трамп переименовал ИИ в суперинтеллект

    Трамп решил переименовать ИИ
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп после встречи с представителями крупнейших технологических компаний в Белом доме заявил, что не будет препятствовать развитию ИИ, но переименует его, чтобы сменить отношение общественности.

    Поводом к комментарию Трампа стало выступление экс-гендиректора Microsoft Билла Гейтса на канале NBC, где он заявил о том, что «искусственный интеллект  достаточно мощный инструмент, чтобы вызывать события, которые, знаете ли, приведут к миллиарду смертей».

    Президент США в ответ на это заявил об отсутствии у основателя Microsoft Билла Гейтса прежних страхов относительно гибели миллиарда человек из-за искусственного интеллекта, так как в Белом доме он об этом совсем не говорил.

    «Он больше не говорит этого. Не знаю, что он говорил в воскресенье, но вчера он такого совсем не говорил», – приводит слова главы Белого дома РИА «Новости».

    Американский лидер назвал подобные страхи мошенничеством, сравнив их с паникой вокруг глобального потепления. Он выразил уверенность, что технологии смогут решить множество проблем, включая медицинские, и официально переименовал искусственный интеллект в «суперинтеллект».

    «Это не искусственное. Мы все с этим согласны. И мы собираемся переименовать его в «сверхразум», официально переименовать его», – приводит слова Трампа Fox News.

    Трамп также заявил, что никогда не будет препятствовать развитию технологий, которые будут масштабнее промышленной революции.

    «Вот почему, как говорят, сверхинтеллект (СИ) масштабнее промышленной революции, намного масштабнее интернета, даже близко не превосходит его – и мы это видим, и мы не можем это остановить», – цитирует его ABC News на мероприятии, посвященном презентации America.gov – федерального веб-сайта, использующего искусственный интеллект для того, чтобы помочь американцам получить доступ к федеральным ресурсам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский миллиардер Билл Гейтс предложил создать глобальный регулирующий орган в технологической сфере. США и Китай договорились о канале связи по инцидентам с суперинтеллектом.

    В ООН предупредили об экзистенциальной угрозе ИИ.

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    30 сентября 2026, 11:33 • Новости дня
    Ирак объявил о завершении миссии коалиции США
    Ирак объявил о завершении миссии коалиции США
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди объявил о завершении миссии международной коалиции во главе с США, подчеркнув переход Багдада к самостоятельному обеспечению безопасности.

    Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди официально сообщил о завершении деятельности международного альянса во главе с США на территории государства, передает ТАСС.

    «Миссия международной коалиции в Ираке завершилась победой, и теперь мы должны сохранить ее наследие. Начинается новый этап – этап суверенного Ирака», – заявил глава правительства в ходе торжественных мероприятий, посвященных Дню суверенитета.

    Политик также отметил, что вывод сил коалиции не означает окончания борьбы с терроризмом. Багдад теперь будет самостоятельно отвечать за безопасность и стабильность в стране. При этом сотрудничество с участниками альянса продолжится, включая обмен технологиями для обеспечения внутренней безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американские военные завершили вывод личного состава с авиабазы в Эрбиле.

    В конце августа власти Ирака отвергли идею сохранения части сил международной коалиции в стране. Позже союзники передали иракским вооруженным силам все военные базы.

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    29 сентября 2026, 15:48 • Новости дня
    Неизвестный снаряд поразил торговое судно в Ормузском проливе

    UKMTO: Неизвестный снаряд поразил торговое судно в Ормузском проливе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экипаж морского торгового судна успешно ликвидировал возгорание на борту после попадания неопознанного боеприпаса в акватории Ормузского пролива, сообщило Управление морских торговых операций Британии (UKMTO).

    UKMTO зафиксировало нападение на гражданский флот в Ормузском проливе. Инцидент произошел вечером 28 сентября. «UKMTO получила от третьей стороны сообщение о том, что судно подверглось удару, как предполагается, неизвестного снаряда при прохождении через Ормузский пролив, в результате чего произошел пожар», – говорится в официальном сообщении ведомства, которое передает РИА «Новости».

    Специалисты уточнили, что команда корабля оперативно и успешно справилась с огнем. Моряки совершенно не пострадали, а транспортное средство благополучно продолжило следовать по заданному маршруту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 сентября в Ормузском проливе неизвестный снаряд также атаковал торговое судно. Несколькими днями ранее в этой же акватории загорелся обстрелянный танкер.

    В середине сентября Управление морских торговых операций Британии уже сообщало о попадании снаряда в другой корабль.

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    29 сентября 2026, 22:18 • Новости дня
    Business Insider узнал о закупках странами НАТО антидроновых систем Merops

    BI узнал о закупках странами НАТО антидроновых систем Merops

    Tекст: Катерина Туманова

    Страны Североатлантического альянса массово закупают американскую систему противодействия беспилотникам Merops для защиты воздушного пространства на фоне конфликта на Украине, узнал Business Insider.

    Как сообщил изданию Business Insider представитель министерства обороны США, все больше стран НАТО закупают систему противодействия беспилотникам ради укрепления обороны от неоднократных нарушений воздушного пространства.

    «По меньшей мере шесть стран либо уже приобрели американскую систему Merops, либо находятся в процессе ее приобретения. Большинство из них – страны НАТО на восточном фланге», – заявил представитель министерства обороны.

    Источник, близкий к производителю Perennial Autonomy, подтвердил значительный интерес государств к разработке.

    Комплекс состоит из радара, пусковой установки, наземной станции управления и перехватчика стоимостью 15 тыс. долларов. Аппарат способен разгоняться до 281 км в час и использует искусственный интеллект для навигации в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы. Запуск возможен с различных площадок, включая кузов пикапа.

    Систему обслуживает небольшой экипаж, обучение которого занимает несколько дней. Впервые Merops применили на Украине, где комплекс использовался для уничтожения беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле TWZ сообщал, что недорогие дроны Merops защитили войска США от иранских «Шахедов». Тогда же беспилотные комплексы Sky Map были установлены для защиты американской базы Принц Султан от иранских угроз. Медведчук назвал американскую Palantir цифровым штабом украинской войны дронов.

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    29 сентября 2026, 17:23 • Новости дня
    Италия вывела свои войска из Ирака

    Италия завершила 12-летнее военное присутствие в Ираке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Италия завершила вывод своих вооруженных сил из Ирака, положив конец 12-летнему военному присутствию в этой стране, сообщил министр обороны Гуидо Крозетто.

    Министр заявил, что присутствие итальянских вооруженных сил в Ираке завершилось с возвращением последних военнослужащих, которые занимались вывозом и перемещением материально-технических средств, передает РИА «Новости».

    Крозетто добавил, что итальянские военные в течение 12 лет участвовали в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России), обеспечении безопасности страны, а также подготовке иракских вооруженных сил и сил безопасности Иракского Курдистана.

    При этом завершение военного присутствия не приведет к прекращению отношений Италии с Ираком, сотрудничество будет продолжено в формах подготовки, обмена опытом и развития возможностей иракской армии.

    Отмечается, что основная часть контингента покинула Ирак к марту 2026 года, а в последние недели там оставались лишь те, кто отвечал за логистику. Два итальянских карабинера останутся в Ираке в рамках миссии ЕС EUAM Iraq.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Захарова сравнила главу Минобороны Италии с Гитлером и Муссолини.

    В прошлом месяце экс-министр обороны Украины стал советником Крозетто.

    Летом Минобороны Италии опровергло причастность России к взрыву на заводе под Римом.

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    29 сентября 2026, 14:12 • Новости дня
    Нидерланды начали проверки багажа из Израиля на запрещенные товары

    В Нидерландах таможня стала выборочно проверять багаж из Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    Таможня Нидерландов проводит выборочные проверки багажа пассажиров, прибывающих из Израиля, на предмет наличия товаров с незаконных израильских поселений.

    Таможня Нидерландов проверяет багаж прибывающих из Израиля пассажиров на наличие запрещенных товаров с территорий незаконных израильских поселений, сообщил представитель службы Оскар ван Элферен, передает РИА «Новости».

    Проверки проводятся выборочно на основе имеющихся данных, отметил он. Правила, обязывающие таможенную службу проверять багаж на такие товары, вступили в силу 22 сентября.

    Ван Элферен опроверг информацию, что проверяется каждый прибывающий из Израиля самолет, объяснив это нехваткой персонала. За нарушение запрета на ввоз продукции с этих территорий предусмотрено до шести лет лишения свободы или штраф до 110 тыс. евро за умышленное нарушение и до одного года лишения свободы или штраф до 27,5 тыс. евро – за неумышленное.

    Ранее МИД Израиля предупреждал своих граждан о возможных тюремных сроках за ввоз в Нидерланды подобных товаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг США отказались осуждать антиизраильские санкции европейских стран.

    В августе Нидерланды подтвердили бойкот «Евровидения» из-за Израиля.

    В мае премьер Нидерландов назвал незаконной войну США и Израиля против Ирана.

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    29 сентября 2026, 13:50 • Новости дня
    КСИР призвал американцев отстранить от власти «злых политиков»

    КСИР Ирана призвал американцев сменить власть в США

    Tекст: Мария Иванова

    Корпус стражей исламской революции Ирана в открытом письме обратился к американцам с призывом отстранить от власти политиков, ответственных за нынешнее состояние США.

    В письме КСИР говорится о возможности мирного сосуществования. Американцев призывают отстранить от власти злых, лживых и жестоких политиков и доверить управление страной мудрым людям, передает РИА «Новости».

    В послании подчеркивается, что Иран не питает вражды к американскому народу, а лозунг «Смерть Америке» направлен против преступлений американской элиты.

    Письмо посвящено текущему конфликту между США и Ираном. Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по иранским объектам, Иран ответил тем же.

    В середине июня был подписан меморандум о прекращении боевых действий, но затем удары возобновились. Конфликт остается неурегулированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в КСИР призвали граждан США задуматься об итогах нападений на другие страны.

    В начале месяца Иран заявил об атаках КСИР на два американских эсминца. В конце лета КСИР ударил по силам США на базах в Иордании в ответ на атаку на Ларак.

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    29 сентября 2026, 23:04 • Новости дня
    На границе Израиля с Газой впервые за долгое время объявили воздушную тревогу

    Воздушная тревога объявлена на границе Израиля с Газой впервые за долгое время

    Tекст: Вера Басилая

    В приграничном с сектором Газа израильском поселке Нахаль-Оз впервые за долгое время сработали сирены воздушной тревоги, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

    Сирены прозвучали, предупреждая об угрозе ракетного обстрела, причины случившегося выясняются, передает ТАСС со ссылкой на ЦАХАЛ.

    Ранее армия Израиля ликвидировала командира северной бригады ХАМАС.

    В воскресенье стало известно, что в секторе Газа за двое суток при израильских атаках погибли семь человек.

    В субботу ЦАХАЛ ликвидировал в Газе двух командиров ХАМАС.

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    30 сентября 2026, 04:45 • Новости дня
    Гросси заявил о готовности инспекторов МАГАТЭ немедленно вернуться в Иран

    Гросси заявил о готовности инспекторов МАГАТЭ вернуться в Иран

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о готовности инспекторов немедленно вернуться в Иран для возобновления полноценной работы.

    Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил о готовности немедленно возобновить полноценную работу в Иране, передает РИА «Новости». По его словам, специалисты ожидают лишь официального запроса от властей исламской республики.

    «Немедленно – если нас попросят, хоть завтра», – подчеркнул Гросси, отвечая на вопрос о сроках возможного возвращения экспертов.
    Он отметил, что команды полностью подготовлены, обладают необходимыми знаниями и четким планом действий.

    Полноценная деятельность МАГАТЭ в Иране в стране была прервана после атак на иранские ядерные объекты. Впоследствии Тегеран принял решение приостановить сотрудничество с организацией. Инспекторы были выведены из соображений безопасности, а доступ к ядерным объектам существенно ограничили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран в июле отказался пускать инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты. Постпред Ульянов назвал условие для возвращения инспекторов МАГАТЭ в Иран.

    При этом Меджлис Ирана намерен рассмотреть срочный выход из ДНЯО.

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    30 сентября 2026, 09:49 • Новости дня
    Reuters: Глава МИД Ирана получил ответ США по Ормузскому проливу

    Reuters: США передали Ирану ответ по деблокаде Ормузского пролива

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи получил ответ США на план по открытию Ормузского пролива, который он планирует обсудить в Тегеране.

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи получил от посредников из Катара ответ Соединенных Штатов на предложенный Тегераном план, передает РИА «Новости».

    Документ предполагает снятие морской блокады и ограничений на экспорт нефти в обмен на открытие Ормузского пролива на семь дней. Ожидается, что министр обсудит полученную информацию в Тегеране в среду.

    Ранее Аракчи заявлял о передаче американской стороне семидневного плана, однако президент США Дональд Трамп отверг это предложение. Несмотря на позицию американского лидера, Иран продолжал ждать окончательного ответа через посредников. «Аракчи во вторник вечером встретился в Дохе с катарскими посредниками и получил ответ США на предложение, обсудит его в среду в Тегеране», – цитирует агентство свой источник.

    Основные разногласия сторон касаются последовательности шагов в рамках предложенного плана. Из-за конфликта между Ираном и США судоходство через Ормузский пролив практически остановилось, что привело к росту цен на топливо в большинстве стран, так как это ключевой маршрут поставок нефти и сжиженного природного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран передал Вашингтону семидневный план открытия Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп ранее отверг данную инициативу.

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил о готовности Исламской Республики к любому развитию событий.

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    30 сентября 2026, 10:39 • Новости дня
    Пентагон: Военные США покинули авиабазу в иракском Эрбиле

    Пентагон сообщил о выводе войск коалиции с авиабазы в Эрбиле

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные и силы международной коалиции завершили вывод войск с авиабазы в иракском Эрбиле в связи с окончанием миссии «Непоколебимая решимость».

    Вооруженные силы Соединенных Штатов и их союзники по коалиции завершили вывод личного состава и техники с авиабазы в Эрбиле, передает РИА «Новости». Этот шаг стал частью окончания военной миссии «Непоколебимая решимость» на иракской территории.

    «Упорядоченный вывод коалиционных сил и техники с авиабазы Эрбиль знаменует успешное завершение военной миссии, которая привела к разгрому ИГИЛ (ИГ, запрещена в России) в Ираке», – заявил официальный представитель американского оборонного ведомства Шон Парнелл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, международная коалиция передала иракским вооруженным силам все военные базы на территории страны.

    Месяцем ранее власти Ирака отвергли идею сохранения части иностранных войск после 30 сентября.

    Весной беспилотники атаковали американский военный объект в Эрбиле.

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