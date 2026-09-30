Ростех: Новые российские беспилотники способны заменить крылатые ракеты

Ростех: Новые российские беспилотники заменят крылатые ракеты

Tекст: Катерина Туманова

«Фактически классическая крылатая ракета – это уже беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Однако далеко не каждый БПЛА самолетного типа – крылатая ракета. Тем не менее в новых изделиях С-71М, С-71К и «Дань-Т» эта грань стирается», – приводит РИА «Новости» слова представителя Ростеха в интервью газете «Красная звезда».

При этом новые дроны значительно дешевле классических ракет, и в будущем эта разница станет еще менее заметной, отметил эксперт.

Разработчики подчеркивают, что «Дань-Т» способна лететь к цели, огибая рельеф местности на малой высоте. Перед атакой беспилотник может резко набрать высоту и ударить сверху.

Дальность полета исчисляется сотнями километров, что позволяет запускать аппараты вне зоны действия вражеской ПВО. Аналогичной дальностью и специальными режимами преодоления противовоздушной обороны обладают также модели С-71М и С-71К.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех представил новейший барражирующий боеприпас «Дань-Т» на авиасалоне в Египте, а также показала новейшие малозаметные ракеты.

Рособоронэкспорт в августе вывел на мировой рынок дрон «Гарпия-А1» с дальностью 1 тыс. км.