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    30 сентября 2026, 00:23 • Новости дня

    Трамп переименовал ИИ и сообщил, что Билл Гейтс его больше не боится

    Трамп переименовал ИИ в суперинтеллект

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп после встречи с представителями крупнейших технологических компаний в Белом доме заявил, что не будет препятствовать развитию ИИ, но переименует его, чтобы сменить отношение общественности.

    Поводом к комментарию Трампа стало выступление экс-гендиректора Microsoft Билла Гейтса на канале NBC, где он заявил о том, что «искусственный интеллект  достаточно мощный инструмент, чтобы вызывать события, которые, знаете ли, приведут к миллиарду смертей».

    Президент США в ответ на это заявил об отсутствии у основателя Microsoft Билла Гейтса прежних страхов относительно гибели миллиарда человек из-за искусственного интеллекта, так как в Белом доме он об этом совсем не говорил.

    «Он больше не говорит этого. Не знаю, что он говорил в воскресенье, но вчера он такого совсем не говорил», – приводит слова главы Белого дома РИА «Новости».

    Американский лидер назвал подобные страхи мошенничеством, сравнив их с паникой вокруг глобального потепления. Он выразил уверенность, что технологии смогут решить множество проблем, включая медицинские, и официально переименовал искусственный интеллект в «суперинтеллект».

    «Это не искусственное. Мы все с этим согласны. И мы собираемся переименовать его в «сверхразум», официально переименовать его», – приводит слова Трампа Fox News.Трамп также заявил, что никогда не будет препятствовать развитию технологий, которые будут масштабнее промышленной революции.

    «Вот почему, как говорят, сверхинтеллект (СИ) масштабнее промышленной революции, намного масштабнее интернета, даже близко не превосходит его – и мы это видим, и мы не можем это остановить», – цитирует его ABC News на мероприятии, посвященном презентации America.gov – федерального веб-сайта, использующего искусственный интеллект для того, чтобы помочь американцам получить доступ к федеральным ресурсам.

    29 сентября 2026, 16:17 • Новости дня
    The Atlantic: Трамп одобрил план ослабления антироссийских санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп поддержал план своего спецпосланника по Белоруссии Джона Коула, который предполагает смягчение санкций против России в обмен на освобождение заключенных, сообщил журнал The Atlantic.

    Инициатива направлена на достижение выгодных сделок для США по закупке российской нефти, дизельного топлива, редкоземельных металлов и других товаров, передает ТАСС со ссылкой на The Atlantic.

    По данным издания, Джон Коул ранее представил этот подход применительно к Белоруссии, а получив одобрение Трампа, предложил использовать его и с Россией. Коул отметил, что экономическое взаимодействие и компромиссы способствуют нормализации отношений и приближают мир.

    Сообщается, что инициатива пока находится на ранней стадии. При этом журналисты полагают, что она может вызвать недовольство среди украинцев, европейцев и даже некоторых сторонников Трампа в Конгрессе США. Ожидается, что Коул будет координировать действия со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на предложение Дональда Трампа о контроле над вооружениями.

    В понедельник Трамп потребовал от Киева сократить удары по российским объектам.

    На прошлой неделе президент США подписал закон о санкциях против России.

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    29 сентября 2026, 20:54 • Новости дня
    Трамп подписал указ о создании единого портала госуслуг США

    Трамп подписал указ о создании единого портала госуслуг США America.gov

    Трамп подписал указ о создании единого портала госуслуг США
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании единого цифрового портала America.gov для предоставления государственных услуг федерального правительства.

    Президент США Дональд Трамп поручил создать единый портал госуслуг America.gov. Глава американского государства подписал соответствующий документ, трансляция церемонии велась из Белого дома, передает РИА «Новости».

    В течение 90 дней власти США должны разработать порядок запуска America.gov, после чего ведомства подключат свои сервисы.

    «Настоящий указ предписывает создать America.gov в качестве единого цифрового портала федерального правительства для всех находящихся в США лиц, обращающихся за информацией или услугами федеральных органов власти», – говорится в заявлении.

    На новом ресурсе пользователи смогут авторизоваться, получать ответы на вопросы и оформлять запросы без перехода на сайты разных ведомств. Исключение составят услуги по подаче налоговых деклараций, а также сервисы военных и разведывательных ведомств. Власти также должны обеспечить защиту персональных данных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американская администрация представила интерактивный правительственный портал о финансовых нарушениях ведомств.

    Ранее Департамент по достижению государственной эффективности США заявил об экономии миллиарда долларов бюджетных средств в день.

    В прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ о создании отечественного многофункционального сервиса госуслуг.

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    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

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    29 сентября 2026, 11:51 • Новости дня
    Журналист Боуз обратил внимание на состояние Зеленского после встречи с Трампом

    Ирландский журналист Боуз: Зеленский был расстроен после встречи с Трампом

    Tекст: Вера Басилая

    Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Владимир Зеленский выглядел очень расстроенным после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, иронично предположив использование им специальных препаратов.

    Журналист обратил внимание на внешний вид Владимира Зеленского после завершения американо-украинских переговоров. Боуз предположил, что сгладить ситуацию главе киевского режима помогли фармацевтические средства, передает РИА «Новости».

    Ранее бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказывала о привычке своего бывшего начальника проводить по 15 минут в туалете перед пресс-конференциями, что дало повод для слухов о его пристрастии к наркотикам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, закрытая часть недавних переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Нью-Йорке продлилась всего 40 минут.

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель призвала отстранить его от власти из-за недавнего приступа, напоминающего эпилепсию.

    Владимир Зеленский находился в панике и приказывал уничтожить мосты и станции метрополитена в Киеве, когда войска России подходили к украинской столице в феврале–марте 2022 года.

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    29 сентября 2026, 05:47 • Новости дня
    Рубио заявил об иностранном следе в инциденте на британской авиабазе Фэрфорд

    Рубио заявил об иностранном следе на британской авиабазе Фэрфорд

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил об иностранном вмешательстве при инциденте на британской авиабазе Фэрфорд, где ранее задержали пятерых человек из-за взрывчатки.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил об иностранном следе в инциденте на британской авиабазе Фэрфорд, сообщает телеканал Fox News. По его словам, ситуация оказалась очень серьезной.

    «То, что могло произойти в Великобритании на выходных, – это очень серьезная ситуация. Она явно не обошлась без иностранного вмешательства… Я хочу поблагодарить Великобританию за сотрудничество и помощь в этом вопросе», – приводит РИА «Новости» слова Рубио, который пообещал раскрыть больше в ближайшие дни.

    В воскресенье правоохранители задержали пятерых британских граждан возле военной базы Фэрфорд. Их подозревали в преступлениях, связанных с законом о взрывчатых веществах. На следующий день задержанных отпустили под залог.

    Фэрфорд является единственной в Европе базой для американских стратегических бомбардировщиков, откуда ранее наносились удары по Ираку и Югославии. В марте британские власти позволили США использовать объект для операций против Ирана в оборонительных целях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье возле используемой США авиабазы Фэрфорд в Британии ввели режим ЧС. В понедельник Госдеп предупредил американцев в Британии о риске из-за инцидента в Фэрфорде. Посольство Ирана отвергло обвинения в инциденте возле базы ВВС США в Британии.

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    29 сентября 2026, 12:52 • Новости дня
    Евросоюз усомнился в введении запрета на экспорт дизеля из США

    Politico: Чиновники ЕС сомневаются, что Трамп запретит экспорт дизеля

    Tекст: Игорь Иножарский

    Европейские чиновники выразили осторожный оптимизм о том, что президент США Дональд Трамп откажется от планов по введению 90-дневного запрета на экспорт дизельного топлива.

    Министр энергетики Ирландии Дарра О’Брайен заявил, что получил заверения от администрации США о маловероятности запрета на экспорт дизеля, пишет Politico.

    По его словам, запрет оказал бы заметное влияние на страны ЕС, однако в Вашингтоне нет активных попыток реализовать эту меру. Европейский комиссар по энергетике Дан Йоргенсен также отметил, что был рад услышать заявление министра энергетики США Криса Райта о неэффективности такого запрета.

    Трамп ранее поддерживал идею временного прекращения экспорта топлива из-за роста цен на фоне событий в Иране и ограничения экспорта из России. По данным S&P Global Energy, американское топливо составляет более 50% импорта и 10% потребления дизеля в Евросоюзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские нефтяники выступили против запрета на экспорт дизеля. В четверг идея Дональда Трампа вызвала панику в отрасли. На прошлой неделе СМИ сообщили о планах США ввести 90-дневный запрет на экспорт дизельного топлива.

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    29 сентября 2026, 06:35 • Новости дня
    Новейшему кораблю ВМС США «Санта Барбара» предрекли катастрофу из-за двигателей

    Кораблю ВМС США «Санта Барбара» предрекли скорую катастрофу

    Tекст: Катерина Туманова

    Новейший боевой корабль ВМС США «Санта Барбара» оказался под угрозой катастрофической механической поломки из-за критической выработки ресурса четырех двигателей, сказано в тендерной документации.

    Американские военные предупредили о риске катастрофической аварии на новейшем боевом корабле прибрежной зоны «Санта Барбара» из-за критического износа двигателей, передает РИА «Новости». В документации указано, что экстренное техническое обслуживание требуется немедленно.

    «Все четыре двигателя в настоящее время эксплуатируются сверх максимального количества рабочих часов, что увеличивает риск катастрофической аварии, если данное техническое обслуживание не будет выполнено немедленно», – подчеркивается в документе, призванном обосновать закупки у единственного поставщика.

    Речь идет о двух главных ходовых дизелях и двух судовых дизель-генераторах.

    Представители ВМС США отметили, что срочное вмешательство необходимо для сохранения боеготовности корабля и предотвращения угрозы жизни экипажа.

    Контракт на проведение неотложных работ до 11 октября 2026 года получила компания Epsilon Systems Solutions без открытых торгов.

    По данным американского издания Santa Barbara Independent, итоговая стоимость судна с вооружением составила около 700 млн долларов. Корабль развивает скорость до 44 узлов, вмещает 40 человек экипажа и оснащен артиллерией, ракетами Hellfire и двумя вертолетами Seahawk.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США в декабре 2025 года успешно запустили беспилотную систему LUCAS с «Санта Барбара» в Персидском заливе. Nikkei писала, что  США закупят военные корабли у союзников для конкуренции с Китаем.

    Американские военно-морские силы изучали возможность закупки фрегатов у Японии, Южной Кореи и Турции.

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    29 сентября 2026, 04:23 • Новости дня
    Аракчи вслед за Трампом категорически отверг данные СМИ об уступках

    Аракчи категорически отверг данные СМИ об уступках США

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в Нью-Йорке, что в понедельник встретился и снова поговорил с катарскими посредниками, обсудив с ними идеи, которые они представят американской стороне, но никаких уступок со стороны Тегерана в них не было.

    «Это абсолютно не соответствует действительности, я категорически это отрицаю. Кстати, в последние несколько часов мы наблюдаем пропагандистскую кампанию в различных СМИ, в которой выдвигаются обвинения и приписываются действия Ирана. Я категорически подтверждаю, что позиция Ирана не изменилась. Наши условия для открытия Ормузского пролива ясны», приводит его слова телеканал Al Hadah.

    Арагчи перед иранскими журналистами в понедельник рассказал о своей последней встрече с катарским посредником и одной из целей своего визита в Нью-Йорк он назвал информирование мира о ситуации в стране на поле боя, в частности, в отношении Ормузского пролива.

    «Наша миссия заключалась в том, чтобы проинформировать американскую сторону об этих условиях, а также сообщить всем другим странам и международному сообществу, что у Ирана есть план в этом отношении. Его условия справедливы и вполне логичны, и если американцы заявляют, что стремятся к соглашению или мирному решению, мы представили это решение», – сказал он.

    Ранее Трамп гневно отчитал портал Axios за фейк о предложениях Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран передал США семидневный план открытия Ормузского пролива, но президент США отверг его. Министр Аракчи заявил, что Иран готов и воевать и договариваться с США.

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    29 сентября 2026, 10:31 • Новости дня
    Американка провела в тюрьме полгода из-за ошибки ИИ

    Американка отсидела полгода в тюрьме из-за ошибки ИИ в системе распознавания лиц

    Tекст: Игорь Иножарский

    Жительница штата Теннесси Анджела Липпс подала в суд на полицию после того, как провела почти шесть месяцев в тюрьме из-за ложного срабатывания системы распознавания лиц с искусственным интеллектом.

    Липпс была арестована под дулом пистолета в июле 2025 года по обвинению в банковских кражах в Северной Дакоте, к которым не имела никакого отношения, передает Fox News.

    В иске утверждается, что полиция Фарго использовала технологию Clearview AI для поиска подозреваемой, основываясь на фотографии с поддельного удостоверения личности, а не на записях с камер видеонаблюдения.

    Полиция расценила совпадение, выданное ИИ, как точную идентификацию, проигнорировав правила самой системы и не проведя дополнительную проверку.

    Следователь не изучил финансовые и туристические записи Липпс, которые подтверждали ее алиби, и проигнорировал физические различия между ней и подозреваемой.

    Все обвинения были сняты в декабре 2025 года, когда Липпс предоставила банковские выписки, подтверждающие, что она находилась в Теннесси в момент совершения преступлений. За время заключения она лишилась дома, автомобиля и личных вещей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе хакер создал одежду для защиты от камер слежения с распознаванием лиц. В апреле полиция задержала рок-музыканта в Петербурге из-за сходства с Гордоном. В феврале в России представили самый маленький дрон с распознаванием лиц.

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    29 сентября 2026, 01:38 • Новости дня
    Трамп гневно отчитал Axios за фейк о предложениях Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп опроверг информацию портала Axios о предложениях Ирану и назвал сведения в статье очередным фейком СМИ, помешанных на нем.

    «Axios только что опубликовал статью о том, что Трамп предложил Ирану смягчение санкций и разморозку средств. Это неправда. Я ничего им не предлагал! Статья Axios, как и большинства других, является мистификацией, используемой только для удовлетворения их синдрома помешательства на Трампе. Они должны отозвать эту фальшивую статью! Немедленно!» – написал Трамп в соцсети Truth.

    Напомним, ранее Axios сообщил, что Трамп якобы предложил Ирану экономические льготы за уступки по ядерному вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран передал США семидневный план открытия Ормузского пролива, но президент США отверг его. Министр Аракчи заявил, что Иран готов воевать и договариваться с США.

    В понедельник иранская крылатая ракета ударила по кораблю ВМС США в Ормузском проливе.

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    29 сентября 2026, 11:45 • Новости дня
    Греф назвал страх и лень двигателями прогресса

    Глава Сбербанка Греф назвал страх и лень главными двигателями прогресса

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что страх и лень являются главными двигателями прогресса, поскольку неудобства заставляют людей искать новые решения.

    Об этом он рассказал в ходе сессии «Технология как привычка, что делает инновации частью жизни миллионов» на Московском стартап-саммите.

    По его словам, простые люди боятся потерять работу из-за искусственного интеллекта, предприниматели боятся потерять бизнес, а сами разработчики опасаются чужих разработок, пишет ТАСС.

    В качестве примера он привел создание мусорного ведра с педалью, которое придумала женщина с ребенком на руках, отметив, что неудобства заставляют людей искать новые решения и создают движение вперед.

    Кроме того, глава Сбербанка подчеркнул, что сегодня искусственный интеллект радикально меняет такие сферы, как ЖКХ, транспорт, образование, здравоохранение и промышленность. Он также перечислил пять элементов инноваций: создание продукта, открытие рынка, новые способы продажи и производства, а также изменение организационной структуры, подчеркнув необходимость перестройки организационной структуры для успешной адаптации к технологической революции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Греф анонсировал появление новых человекоподобных роботов от Сбербанка.

    В прошлый вторник он заявил о рекордной прибыли финансовой организации.

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    29 сентября 2026, 04:10 • Новости дня
    Хакеры похитили данные 3 млн сотрудников Пентагона

    Tекст: Катерина Туманова

    Утечка данных из системы Пентагона раскрыла конфиденциальную информацию о почти 3 млн человек, в числе утекших данных – номера социального страхования и сведения о должностях.

    Масштабная утечка из обширной кадровой базы данных Министерства обороны США привела к раскрытию конфиденциальной информации, принадлежащей огромному числу военнослужащих. Утечка затронула 2,76 млн живых людей и еще 294 тыс. умерших, сообщил телеканал ABC News.

    «Информационная система Центра данных о кадровом составе Министерства обороны (DMDC) подверглась несанкционированному доступу к личной информации со стороны небольшого числа неавторизованных пользователей в период с октября 2025 года по июль 2026 года. После обнаружения DMDC немедленно устранил уязвимость», – заявил представитель оборонного ведомства США.

    Масштаб и чувствительность раскрытой информации могут вызвать опасения по поводу национальной безопасности, особенно потому, что файлы включали подробности о должностях, занимаемых военным и гражданским персоналом.

    Центр данных о кадровом составе Министерства обороны служит одним из главных хранилищ кадровых записей Пентагона, содержащим информацию о военнослужащих действительной службы и резерва, гражданских служащих, подрядчиках, пенсионерах, ветеранах и членах их семей. Агентство хранит более 60 млн кадровых записей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg узнало, что в киберкомандовании США за месяц пять человек покончили с собой. Хакеры взломали онлайн-сервисы ФБР и украли данные сотрудников, а также нанесли массированный киберудар по системам водоснабжения США.

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    29 сентября 2026, 10:25 • Новости дня
    Nvidia выпустила блокирующий опасные действия ИИ инструмент

    Axios: Nvidia представила платформу для сдерживания вышедшего из-под контроля ИИ

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американская компания Nvidia разворачивает новый инструмент, способный за миллисекунды предотвращать и сдерживать потенциально опасные действия агентов искусственного интеллекта (ИИ), сообщил портал Axios.

    Система получила название Nvidia Open Agent Safety Platform. Она включает программное обеспечение с открытым исходным кодом OpenShell и систему мониторинга агентов Sentry. Технология отслеживает все действия агентов, работающих на процессорах Nvidia Vera, и обещает за миллисекунды блокировать те, которые выходят за установленные рамки, пишет Axios.

    Генеральный директор компании Дженсен Хуанг подчеркнул, что потенциал ИИ может быть реализован только при уверенности людей в его безопасности и ответственном использовании. В блоге Nvidia отмечается, что некоторые агенты ИИ даже искажали информацию о своих действиях.

    Источники издания сообщили, что такие компании, как OpenAI и Anthropic, вместе с исследователями безопасности расследуют десятки тысяч инцидентов с их передовыми моделями. Среди проблемных действий агентов – обход систем безопасности, создание форумов, побег из «песочниц», захват сайтов и попытки обойти мониторинг.

    Внедрение подобных систем означает переход в новую эру, где ИИ будет контролировать ИИ. Это, в свою очередь, приведет к увеличению спроса на чипы и центры обработки данных. Выпуск инструмента Nvidia происходит на фоне дискуссий о том, может ли вышедший из-под контроля искусственный интеллект уничтожить человечество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Nvidia представила платформу защиты от несанкционированных действий ИИ. В середине месяца глава корпорации Дженсен Хуанг выступил против новых законов об искусственном интеллекте. В середине месяца Трамп позвонил руководителю Nvidia во время выступления на сцене.

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    29 сентября 2026, 02:15 • Новости дня
    OpenAI отказалась от выпуска новой модели ИИ ради безопасности

    Tекст: Катерина Туманова

    Ведущая американская компания в области искусственного интеллекта OpenAI отменила выпуск новой модели ИИ, презентацию которой ожидали в октябре, из-за опасений по поводу безопасности, пишет WSJ.

    «Модель под названием GPT-6.1 Astra должна была дебютировать в ChatGPT и Codex в октябре. Но компания OpenAI заявила, что отказывается от выпуска своей модели ИИ следующего поколения из-за опасений по поводу безопасности, высказанных исследователями в ходе внутреннего тестирования», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Газета отмечает, что это один из самых явных признаков того, как некорректное поведение агентов может затормозить быстрое развитие отрасли.

    Этот шаг OpenAI последовал за событиями летом, которое было богато на сообщения о случаях выхода из-под контроля систем искусственного интеллекта в масштабах всей отрасли.

    И это решение является редким случаем, когда крупный разработчик ИИ отказался от выпуска новой версии из-за опасений по поводу безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, OpenAI приостановила обучение некоторых нейросетей из-за проблем с безопасностью. Глав OpenAI и Anthropic вызвали в сенат Австралии после того, как ИИ получил несанкционированный доступ к госсистеме здравоохранения.

    Nvidia представила платформу защиты от несанкционированных действий ИИ.

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    29 сентября 2026, 03:30 • Новости дня
    Береговая охрана США спасла не менее 40 человек с перевернувшегося судна

    У Пуэрто-Рико перевернулось судно с 60-ю людьми на борту

    Tекст: Катерина Туманова

    Береговая охрана США сообщила в понедельник, что спасла не менее 40 человек с перевернувшегося в открытом море судна вблизи Пуэрто-Рико.

    «Береговая охрана США сообщила в понедельник, что спасла в открытом море по меньшей мере 40 человек после того, как их судно перевернулось в нескольких милях от крошечного необитаемого острова к западу от Пуэрто-Рико. По данным ведомства, были обнаружены тела двоих погибших; выжившие сообщили, что на борту находилось около 60 человек», – передает Associated Press (AP).

    По состоянию на вечер понедельника спасательная операция продолжалась.

    Люди провели в воде более 12 часов, прежде чем проплывавшее мимо острова Мона судно заметило их в понедельник около полудня и сообщило властям; в тот момент удалось спасти четырех человек.

    В Береговой охране США заявили, что самодельное судно перевернулось поздно вечером в воскресенье после драки, в ходе которой люди получили тяжелые ранения мачете, из-за чего группе людей пришлось прыгнуть в воду без спасательных жилетов.

    Сразу установить, откуда прибыли эти люди, не удалось.

    Мигранты, спасающиеся от нищеты и насилия, уже давно добираются с острова Эспаньола (который делят Гаити и Доминиканская Республика) до Пуэрто-Рико и других островов, преодолевая опасный пролив Мона.

    Многие из них совершают этот путь на самодельных судах, которые переворачиваются в бурных водах; инцидент в понедельник стал одним из таких.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США сравнил ситуацию с мигрантами в США и испанской Сеуте. В августе США выслали сотню мигрантов в восемь африканских государств вместо родины.

    Адвокат Инграм предупредил об отказах во въезде в США беременным во исполнение указа президента о пресечении родильного туризма.

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    29 сентября 2026, 11:02 • Новости дня
    Адвокаты нашли сгенерированные ИИ материалы в досье МУС по делу Дутерте

    Защита Дутерте попросила сократить досье МУС из-за созданных ИИ документов

    Tекст: Мария Иванова

    Защитники бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте обнаружили в досье Международного уголовного суда (МУС) по его делу документы, созданные искусственным интеллектом.

    Адвокаты бывшего лидера Филиппин выявили в досье МУС материалы, сгенерированные ИИ, а также документы с ошибками и дубликаты, сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

    По словам собеседника агентства, в досье обнаружилось «большое количество дубликатов, документов с ошибочными датами, а также непонятных резюме, созданных искусственным интеллектом».

    В связи с этим адвокаты Дутерте подали ходатайство с просьбой сократить число материалов в деле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца МУС отказался освобождать экс-президента Филиппин Дутерте.

    Осенью прошлого года суд отклонил апелляцию об освобождении Дутерте. В октябре того же года МУС отстранил прокурора Хана от дела бывшего филиппинского президента.

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